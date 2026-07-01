La Policía recuperó un televisor y un celular en el barrio Virgen del Carmen

• ⁠Uno de los bienes fue hallado oculto entre pastizales y el otro mediante tareas de geolocalización

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Nueve concretaron dos intervenciones con resultado positivo en el barrio Virgen del Carmen, donde recuperaron un televisor recientemente sustraído y un teléfono celular extraviado en la vía pública.

El primer procedimiento se realizó este lunes, alrededor de las 13:50 horas, en inmediaciones de la calle Virginia Páez y Tercera, cuando personal policial realizaba tareas de relevamientos.

Tras un amplio despliegue y una minuciosa investigación, hallaron y secuestraron un televisor marca Samsung, de 42 pulgadas, oculto en un terreno baldío, entre pastizales.

En el lugar, el personal de la Delegación de Policía Científica documentó el caso y labró el acta de intervención.

Por otra parte, alrededor de las 9:40 horas, personal de la misma base zonal acudió a un requerimiento de un vecino, quien informó que había extraviado su teléfono celular.

A partir de la información aportada y mediante los medios de rastreo disponibles, los uniformados establecieron la geolocalización del dispositivo, cuya última señal indicaba un domicilio ubicado en el sector conocido como La Villita.

Con esos datos, el personal policial fue hasta la casa de una mujer y entregó voluntariamente el teléfono Samsung Galaxy A53, color azul marino, que coincidía con el equipo buscado.

Posteriormente, el aparato fue restituido a su propietario, quien agradeció la rápida intervención y predisposición del personal policial.