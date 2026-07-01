Herradura: La Policía detuvo a dos hombres armados

• ⁠Secuestraron dos armas largas y proyectiles trasladados en un automóvil

Uniformados de la Comisaría Herradura, dependiente de la Unidad Regional Uno (UR-1), detuvieron a dos individuos por transportar armas de fuego sin las documentaciones legales.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este lunes, cuando personal policial realizaba un control preventivo sobre la Ruta Provincial N° 1, en el sector de la playa de esa localidad.

En ese contexto, los uniformados demoraron la marcha de un automóvil y tanto el conductor como el acompañante demostraron nerviosismo y brindaron respuestas incoherentes ante las consultas del personal policial.

Ante esta situación, se les solicitó que descendieran del vehículo y exhibieran los elementos que transportaban en el baúl.

Durante la verificación, los policías constataron que trasladaban dos rifles calibre 22 con cargadores y 11 proyectiles, sin poder justificar su portación ni presentar las documentaciones legales exigidas por ley.

Ambos fueron demorados y las armas y municiones fueron secuestrados, labrándose las actuaciones judiciales con intervención de las autoridades judiciales. (Con foto)







