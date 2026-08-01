Hijos de empleados municipales disfrutaron una jornada especial

En el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, la Municipalidad de la Ciudad de Formosa realizó este sábado 15 de agosto una jornada destinada a las hijas e hijos de empleados municipales, con el propósito de fortalecer los vínculos entre la familia y el ámbito laboral.

La propuesta, denominada “Un día en la oficina”, se desarrolló desde las 10 horas en el Centro Cívico N° 2 “La Casa del Vecino”, donde niñas y niños junto a sus familias pudieron compartir una mañana recreativa y conocer de cerca uno de los espacios de trabajo del Municipio.

Durante el encuentro se generaron momentos de integración y esparcimiento para que los pequeños disfrutaran junto a sus padres y familiares, en una iniciativa que buscó acercarlos al lugar donde diariamente desempeñan sus tareas los trabajadores municipales.

Como parte de la jornada, los pequeños recibieron un refrigerio de chocolate acompañado con pan de leche, en un clima distendido y familiar.

Acompañaron la actividad el juez de Faltas, Dr. Juan Manuel Oviedo, y la subsecretaria de Transporte, Dra. Adriana Smith, el director de Tránsito, Orlando Ortiz, la secretaria del Juzgado de Faltas, Dra. Cecilia Lezcano, junto a trabajadores municipales y las familias que participaron del encuentro.

Desde la comuna destacaron que este tipo de propuestas, además de celebrar el Mes de las Infancias, permiten afianzar la integración de la familia municipal y generar espacios de encuentro que trascienden la tarea cotidiana.



