Salud de Nación informó que no continuará financiando medicamentos para el "Remediar"

Gialluca denunció que se pasó de un Programa que permitía asegurar el acceso a medicamentos a millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público a un desfinanciamiento que es afrontado actualmente por las provincias-

El Titular de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria Luis Horacio Gorostordoy, junto a María de las Mercedes Ibero Subsecretaria de Planificación y Programación Sanitaria ambos del Ministerio de Salud de Nación, informaron en el día de la fecha a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que no se dispondrá de ninguna transferencia de recursos presupuestarios a las provincias ante el ajuste en el Plan Remediar que poseía una cobertura en todo el país de aproximadamente 19 millones de personas y en el caso de Formosa, de unos 340.000 que son todos aquellos que no poseen obra social alguna, y que se atienden en los Centros de Salud y Hospitales Públicos de nuestra jurisdicción. Los funcionarios nacionales señalaron que conforme surge de la Resolución Nº 3424/2021 el listado del Programa Remediar constituye una herramienta dinámica y flexible, susceptible de actualización periódica sobre la base de criterios epidemiológicos, sanitarios, de eficacia, seguridad y costo-efectividad por lo cual no se requiere un acto administrativo previo a tal efecto, por lo que el nuevo vademécum se encuentra en etapa de elaboración y revisión por las distintas áreas competentes en base al modelo de Análisis de Decisión Multicriterio (ADMC) que pondera múltiples factores sanitarios para determinar qué patologías y qué medicamentos priorizar permitiendo una evaluación sistemática y reproducible. En este sentido agregaron que tampoco se encuentra previsto garantizar que los pacientes con tratamientos en curso no sufran interrupciones, por lo que estos deberán ser atendidos por los sistemas de salud de cada provincia o municipio, de acuerdo a las responsabilidades que les correspondan. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca en su carácter de Vicepresidente de ADPRA, afirmó que el Programa Remediar discontinuado el 1ro de abril de este año se encuentra al borde de desaparecer como consecuencia del fuerte ajuste en salud implementado por el Gobierno de Javier Milei, el que viene acompañado de una gran crueldad y ataque directo a quienes más necesitan del Estado, y esto lo saben las personas con discapacidad, los jubilados del PAMI y los cientos de miles de familias que dependían de la cobertura del Programa Remediar, que luego de 20 años de continuidad sin intermediación alguna, ni requisitos complejos distribuía cerca de 80 medicamentos esenciales a las franjas sociales más vulnerables, que hoy sufren este escenario, donde el retiro del Estado Nacional, “no elimina la necesidad, sino que la desplaza y traslada a las provincias a sus sistemas sanitarios públicos y en muchos casos a las propias familias que sin la transferencia de recursos profundiza día a día las brechas en la actual política pública del Estado Nacional que posee un enfoque basado en una supuesta eficiencia del gasto, lo que implica un cambio de enfoque en relación al modelo vigente hasta el 2025”.



