Se trata de una destacada propuesta de capacitación destinada a optimizar la atención integral de pacientes oncológicos, que reunió a nutricionistas de toda la provincia.

Con una concurrida asistencia, este martes 25, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la 1° Jornada de Onconutrición y Cuidados Paliativos, destinada a fortalecer el abordaje nutricional de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica.

Bajo el lema “Nutrir para acompañar, cuidar para transformar vidas”, el encuentro formativo tuvo lugar en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada y estuvo dirigido a nutricionistas del sistema público de salud y del sector privado, así como a estudiantes del último año de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP).

La apertura estuvo a cargo del subsecretario de Coordinación y Control de la cartera sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, quien valoró el encuentro como “un paso muy importante para la salud pública de la provincia”, al remarcar que, en el contexto de una enfermedad oncológica, “la nutrición forma parte del tratamiento integral, contribuye a preservar el estado nutricional, favorece la tolerancia a los tratamientos, previene complicaciones y, fundamentalmente, mejora la calidad de vida del paciente”.

En ese sentido, sostuvo que fortalecer el abordaje nutricional dentro del sistema de salud “significa darle una mirada más humana, más integral y más centrada en la persona”, destacando que, “siguiendo la mirada del gobernador, el doctor Gildo Insfrán, desde el Ministerio de Desarrollo Humano entendemos que la salud pública humanizada, empática y al servicio de cada formoseño, se construye todos los días, en cada hospital, en cada centro de salud, en cada consulta y en cada intervención que realizamos con nuestros pacientes”.

Asimismo, afirmó que esta jornada tiene “un valor especial”, porque brinda a los nutricionistas la posibilidad de encontrarse, compartir conocimientos, actualizar herramientas y generar nuevos espacios de intercambio, “ya que la construcción de una salud pública de calidad requiere, justamente, capacitación permanente, trabajo interdisciplinario y compromiso comunitario”.

El funcionario subrayó que, en ese camino, la nutrición ocupa “un lugar estratégico” y que el desafío es seguir trabajando para que el acceso a una atención nutricional adecuada “no sea un privilegio, sino una parte integral de la atención de todas las personas que lo necesiten, especialmente de aquellas que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad”.

Seguidamente, agradeció el trabajo de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria que junto a la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales y al Programa de Promoción de Hábitos Saludables en Nutrición, impulsaron la organización de esta importante instancia de capacitación.

También reconoció el compromiso de todos los profesionales participantes: licenciados en nutrición, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos y demás integrantes de los equipos de salud, “que trabajan diariamente acompañando a los pacientes y a sus familias.

Asimismo, agradeció en especial a “quienes se desempeñan en los servicios y áreas de nutrición de nuestra provincia, promoviendo políticas estratégicas que ponen en valor el rol de la nutrición dentro del sistema público de salud”.

“Hablar de onconutrición es hablar de una dimensión fundamental del cuidado. Esta primera jornada constituye un punto de partida para seguir creciendo y consolidar una red de profesionales cada vez más capacitados y comprometidos con la atención oncológica integral”, concluyó Cáceres.

Capacitarse para brindar una atención más cercana

La capacitación contó con disertantes del Hospital de Alta Complejida “Pte. Juan D. Perón”, del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Néstor Kirchner” (CMENUR), del Programa de Cuidados Paliativos del Ministerio de Desarrollo Humano y del área de Salud Mental.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, los especialistas compartieron conocimientos y experiencias orientados a fortalecer el abordaje integral del paciente oncológico.

Por su parte, respecto de los objetivos, la jefa del Programa de Promoción de Hábitos Saludables en Nutrición, la licenciada Marianela Rojas, señaló que esta jornada apunta a “conformar una red de nutrición dentro de nuestro sistema público de salud, que es riquísimo porque trabajamos de manera interdisciplinaria”.

En ese marco, recordó que Formosa cuenta con el CMENUR, donde se atienden pacientes oncológicos de toda la provincia e, incluso, provenientes de otras provincias del país.

“Por eso, queremos que los profesionales en nutrición de los hospitales y centros de salud, tanto de la Capital como del interior, se capaciten en este tema y cuenten con las herramientas necesarias para que cada paciente pueda continuar su abordaje nutricional cerca de su hogar, con el acompañamiento y la contención de su familia”, expresó al finalizar.



