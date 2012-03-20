NTVG en el NEA: Habilitan venta de tickets en Formosa

En el marco de la gira “Florece en el caos”, No Te Va Gustar desembarca en el nordeste para presentarse el próximo 18 de septiembre, a las 21, en el Gala & Convenciones de la ciudad de Resistencia.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.butacauno.com.ar, mientras que los tickets físicos se consiguen en Grupo Mozart, sito en España 415, de lunes a jueves de 16.30 a 21 y los viernes de 18 a 20.

El álbum “Florece en el Caos” está integrado por diez nuevas canciones, grabadas en el Estudio Elefante Blanco en Montevideo durante agosto y septiembre de 2025, con Nico Cotton en la producción y Carlos Imperatori en la grabación.

Con un sonido más áspero, filoso y consistente, el disco expande el universo musical de la banda sin perder su identidad melódica y emocional. Las letras abordan temas universales desde una perspectiva madura, reflexiva y esperanzadora.

Un regreso a lo grande

Tras culminar la exitosa Gira 30 Años, que entre 2024 y 2025 incluyó más de 120 shows (entre ellos Formosa), 19 países y más de 80 ciudades, NTVG vuelve a salir a la ruta con una propuesta renovada.

La Gira 30 Años tuvo un cierre épico en La Plata, Argentina, con el Estadio UNO completamente agotado en una noche inolvidable que marcó el final de una etapa histórica para la banda.

Ahora, con “Florece en el Caos”, comienza un nuevo ciclo que tendrá como punto fuerte una gira internacional de presentación oficial. El primer show fue durante abril en el Estadio de Ferro (Buenos Aires) , luego del cual salieron a recorrer Latinoamérica y Europa durante 2026.

Acerca de la banda

NO TE VA GUSTAR (NTVG) se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 1994 y está conformado por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martin Gil (trompeta), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Pablo Coniberti (guitarra), Guzmán Silveira (bajo) y Francisco Nasser (teclados).

La banda cuenta con 11 discos de estudio, 1 disco acústico en vivo, 5 álbumes en vivo, una reedición especial, dos películas documentales, 5 películas de concierto en vivo y una biografía oficial editada. Su catálogo le ha valido un total de 9 nominaciones a los Grammy Latinos, incluido Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock por su más reciente trabajo discográfico.