Septiembre se prepara para recibir al tercer festival “Voz Florecida”

Se trata de una iniciativa que es posible gracias a los aportes de numerosos colaboradores, a través del alias vozflorecida.mp, cuenta que se encuentra disponible para nuevos donativos.

El tercer Festival “Voz Florecida” se desarrollará desde el 1 al 5 de septiembre en la capital formoseña y en las localidades de Villa Escolar y Misión Laishí, con la participación de veinte narradores provenientes de Formosa y de distintos lugares del país.

El encuentro es impulsado de manera autogestiva por Marina Silveri (licenciada en comunicación social, docente y narradora oral oriunda de El Corralito. Pirané), con el apoyo del Centro Cultural Independiente “La Mandinga”.

Se trata de una iniciativa que es posible gracias a los aportes de numerosos colaboradores, a través del alias vozflorecida.mp, cuenta que se encuentra disponible para nuevos donativos.

Asimismo, se destacan las colaboraciones del Ministerio de Cultura y Educación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Comunidad, el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) y el Municipio de Villa Escolar para el desarrollo de las actividades programadas. Cabe resaltar además que ha sido declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

En esta tercera edición han comprometido su presencia: Cristina Rodríguez y Ester Chacón (Lavallol- Prov. Buenos Aires), Gladys Márquez (La Plata. Prov. Buenos Aires), Andrea Suárez, Carla Herbstein y Valeria Rinoldi (Córdoba. Prov. Córdoba), Regina Sáez (San Miguel de Tucumán. Prov. Tucumán), Silvia Lizárraga (San Fernando del Valle de Catamarca. Prov. Catamarca) y Nora Schwartz (Resistencia. Prov. Chaco).

Los narradores formoseños son los siguientes: Marina Silveri, Carola Mercado, Gabriela Zorrilla, Claudia Pineda, Silvia Polo, Alejandro Flores, Rossana Caballero, Silvina Alessio, Antonia Palacios y Noeli Ibar.

El atractivo programa de actividades incluye tres capacitaciones y veinticinco funciones en escuelas, Hospital de la Madre y el Niño, Casas de la Solidaridad, residencias de menores, instituciones, centros comunitarios, espacios políticos y culturales de capital e interior.

En cuanto a las instancias de capacitación, se destaca un taller de narración oral a cargo de las narradoras visitantes que tendrá lugar el martes 1 de septiembre en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 87. Por otra parte, al día siguiente, la narradora oral y titiritera platense Gladys Márquez ofrecerá en La Mandinga el Taller Títeres y Narración oral “Historias en la palma de la mano”.

Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la Escuela Normal Superior “República del Paraguay” albergará el Taller “La Narración oral como herramienta pedagógica” dictado por la licenciada Carla Hebstein (Córdoba), que estará destinado a estudiantes de Profesorados de todos los institutos terciarios de Capital.

Aparte de las presentaciones que se llevarán a cabo para públicos específicos, habrá funciones generales en la ciudad de Formosa. Por un lado, el miércoles 2 de septiembre a partir de las 21, el elenco de “Voz Florecida” desfilará por el Bar Nanawa con un “Picado de historias, mientas que por el otro “La Mandinga” será sede de dos espectáculos: uno para las infancias y otro de cierre.

Ambos han sido programados para el sábado 5 de septiembre, a las 16 y a las 21 respectivamente. Entre medio, el viernes 4 del mes próximo, se realizará una función comunitaria en la sala teatral de la Casa del Bicentenario de Villa Escolar.



