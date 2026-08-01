Román afirmó que Formosa lidera la recomposición salarial en el norte

Realizó una comparación entre los incrementos de las provincias vecinas y puso en valor el acumulado anual del 29% en la provincia.

El diputado provincial Jorge Román, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas de la Legislatura, valoró el anuncio realizado este viernes por el gobernador Gildo Insfrán, que estableció un incremento del 15% en las remuneraciones del sector público provincial, definido junto a los representantes gremiales y en el marco de las posibilidades del Tesoro local. La suba se aplicará en tres tramos del 5% durante agosto, septiembre y octubre, con lo que el acumulado anual alcanzará el 29%.

“Este anuncio confirma una decisión política sostenida en el tiempo: en Formosa el salario de los trabajadores del Estado no se negocia a la baja ni se licúa con promesas. Se paga, y se paga con recursos propios”, remarcó el legislador.

En ese sentido, recordó que el conjunto de medidas alcanza a los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y a los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales, y representa para el Tesoro local un desembolso incremental de 210.000 millones de pesos financiados íntegramente con fondos provinciales.

Román subrayó además el piso de ingresos que fija la medida.

Los sueldos mínimos de bolsillo garantizados quedarán en 1.100.000 pesos en agosto, 1.150.000 en septiembre y 1.200.000 en octubre, sin contar asignaciones familiares ni los complementos y suplementos de cada escalafón.

“Detrás de cada uno de esos números hay una familia que puede planificar su mes. Esa es la diferencia entre administrar planillas y gobernar para la gente”, sentenció.

El Presidente de la comisión de Asuntos Económicos puso el anuncio en perspectiva regional y aportó datos concretos. En el NEA, Corrientes acumula una suba del 16% en lo que va del año, resultado del 6% otorgado en marzo y del 10% aplicado en junio.

Chaco, por su parte, dispuso un 3% en marzo y un 2% adicional en abril, y luego anunció un esquema escalonado del 10% combinado con refuerzos extraordinarios no remunerativos de 200.000 pesos entre julio y noviembre.

“En el Chaco una parte importante de la mejora son sumas fijas que no se incorporan al sueldo ni aportan a la jubilación. En Formosa el aumento es porcentual, remunerativo y alcanza también a los pasivos”, resaltó Román.

En el NOA el panorama tampoco favorece a los vecinos del norte grande.

Salta acordó un 10% escalonado para el primer semestre y cerró hace días una pauta del 13,5% para el segundo, aplicada en tramos mensuales entre julio y diciembre, con lo cual al mes de agosto su acumulado ronda el 12%. En Jujuy, el propio Ministerio de Hacienda reconoció que el incremento acumulado al quinto mes del año fue del 13% para el escalafón general. Tucumán firmó una recomposición del 11% en marzo y sumó un 3,2% adicional en julio para compensar la inflación del trimestre marzo-mayo, mientras que Catamarca adoptó un mecanismo de actualización automática por inflación, con ajustes bimestrales a lo largo del año, es decir, una pauta que empata al índice de precios pero no lo supera.

El único caso con un porcentaje nominal mayor es Santiago del Estero, que en febrero otorgó un 42,4%. Sin embargo, Román puntualizó que esa cifra constituyó la primera recomposición de escalas que permanecieron congeladas durante todo 2025, sostenidas hasta entonces con bonos y adicionales.

“Es un porcentaje que corre de atrás, pagando una deuda de un año entero. El 29% formoseño, en cambio, es una construcción de este año, tramo sobre tramo, sin congelar a nadie”, explicó.

La comparación con la evolución de los precios completa el argumento. Según los datos oficiales del INDEC, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2026 alcanzó el 16,8%, de modo que la pauta formoseña del 29% se ubica holgadamente por encima de ese registro.

“Mientras el Gobierno nacional acordó para sus propios empleados un 6,64% en tres tramos entre junio y agosto, más un bono de 50 mil pesos, la gestión del Gobernador vuelve a demostrar que el equilibrio fiscal y la justicia social no son términos contradictorios cuando existe voluntad política”, contrastó el Diputado.

Para cerrar, Román insistió en que la política salarial formoseña es inseparable del modelo provincial.

“No hay magia ni endeudamiento: hay administración ordenada, prioridades claras y un Estado que entiende que el salario es demanda, es consumo en los comercios de nuestros barrios y es dignidad. Eso explica por qué Formosa, una vez más, encabeza la recomposición salarial del norte argentino”, concluyó.



