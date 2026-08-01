Muracciole: “Nuevamente Formosa liderando los incrementos salariales de la Argentina”

El dia viernes 7 de agosto, coincidiendo con la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, el gobernador Gildo Insfrán anunció un nuevo incremento salarial para los empleados y jubilados públicos provinciales y que, de esa manera, sus ingresos acumulen para este año un 29%.

Adrián Muracciole, economista y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), sostuvo que “nuevamente, Formosa está liderando los incrementos salariales de la Argentina” y agregó que hasta la fecha “sólo tres provincias superaron el umbral del 20% acumulado. El resto, están muy por debajo de ese porcentaje”

“El problema central es la política nacional que destruyo los ingresos provinciales porque no solo redujo la coparticipación en más del 10% a todas las jurisdicciones, sino que además, la recesión actual hizo caer fuerte la recaudación de tributos provinciales” continuó.

En el caso especifico de Formosa, Muracciole detalló que “desde la asunción de Milei, la provincia perdió más de $586.808 millones de pesos de coparticipación, a lo que hay que sumarle una deuda previsional que Nación tiene con la provincia que supera a la fecha los $350.000 millones”

Resaltó así que en un contexto nacional que generó una perdida de ingresos reales de la Provincia del 12,1%, los estatales formoseños van a ganarle a la inflación por segundo año consecutivo y con el 29% de incremento van a quedarse al menos 4 puntos por encima de la suba de precios en 2026.

Recordó Muracciole que en 2025 el incremento salarial provincial otorgado por el Dr. Gildo Insfrán fue del 55% y supero en más de 20 puntos a la inflación anual (31,5%) concluyendo que “Formosa será una de las pocas provincias en donde los salarios y jubilaciones publicas le ganan a la inflación por dos años consecutivos”.

Si nos centramos el sector que gana el mínimo de bolsillo y las jubilaciones mínimas, el incremento anual de 2026 va a superar el 36%, es decir diez puntos por encima de la inflación.

Otro contraste importante es, según Muracciole, el tema de las jubilaciones. Remarcó en ese sentido que la mitad de las provincias argentinas cedieron su caja a la ANSES y allí, la jubilación mínima hoy es de $489.755,93, muy por debajo de los $820.000 actual y $984.000 proyectados a octubre que un jubilado de la Caja de Previsión Social de Formosa cobra, porque en la provincia se garantiza el 82% móvil.

En este sentido, Muracciole mencionó que solo cuatro provincias pagan el 82% y solo Formosa lo hace de manera universal a todas las jubilaciones, mientras que en el resto hay matices.

Consultado sobre la reacción de algunos gremialistas que se opusieron, el Rector opinó que “sorprende, porque son los que militaron a Javier Milei y su motosierra y hoy lo siguen apoyando a pesar de que ya despidió mas de 72.000 empleados públicos nacionales y sus políticas significaron la perdida de mas de 220.00 puestos de trabajo y el desempleo aumentó al 8%. Además, los aumentos salariales que otorga Milei vienen por debajo de la inflación en todo su mandato”.

“La doble vara que maneja es difícil de explicar en términos gremiales, pero se vuelve mucho más sencillo cuando se los analiza como militantes políticos antiperonistas, que es su verdadera identidad”, reflexionó.

Muracciole recordó además que los docentes formoseños siguen cobrando los rubros incentivos y conectividad a pesar del recorte nacional. Con la última decisión de Gildo Insfrán el salario inicial rondará los $1.300.000, por encima de la gran mayoría de las provincias, “eso se debe a que el piso se incremento un 36% este año y además el rubro Complemento por Servicio Docente que creó el Gobernador les otorga un extra muy importante”.

“El contexto es difícil, pero Formosa le hace frente con subas por encima de la inflación, manteniendo superávit y sin endeudarse. Hay que ser conscientes de esto, porque cuidar el poder adquisitivo de los estatales, es también cuidar los ingresos del sector privado que va a mejorar sus ventas a partir de esta decisión”, cerró.



