Las Unidades Penitenciarias de la Policía de Formosa celebró su segundo aniversario

Además, se conmemoró la creación de la Banda de Música de la fuerza de seguridad provincial.

Este sábado 8 de agosto, por la mañana, se llevó a cabo el acto por el 2° aniversario de las Unidades Penitenciarias de la Policía de la provincia de Formosa, en el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes) sito en el barrio San Antonio de la ciudad capital.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge Abel Gonzalez, explicó que, este día “se recuerda el establecimiento del sistema de unidades penitenciarias a partir de un trabajo y un proceso que se vino desarrollando con el tiempo y que dio lugar a que se reforme toda la estructura de nuestras alcaidías policiales y reconvertirlas en unidades penitenciarias con un sistema que la respaldaba”.

“Entonces, hoy tomamos esa fecha como el Día de las Unidades Penitenciarias, pero que no es el día de la creación, sino que esto forma parte de un proceso que arranca a nivel policial desde el año ‘65, forma parte de todo un proceso”, aclaró.

En ese marco, el funcionario indicó que, en la actualidad, existen seis unidades penitenciarias en toda la provincia, ocho promociones de oficiales técnicos en seguridad penitenciaria y “otras tantas de personal de agentes también preparados en materia de seguridad penitenciaria”.

“Tenemos logros importantes, por ejemplo, hoy en el discurso nuestro director General de Alcaidías, el Comisario Mayor Arena, mencionó algo que es muy importante: en nuestra provincia no tenemos personas condenadas en comisarías”, remarcó.

Y añadió: “Eso a nivel nacional le puedo asegurar de que muy pocas provincias lo pueden exhibir como un logro, porque nos permite mejorar el trabajo de las unidades operativas de nuestra Policía de la provincia, ya que les cambia no tener personas condenadas dentro de las comisarías, es un logro importantísimo y esto verdaderamente forma parte de este proceso que venimos llevando adelante con nuestras unidades penitenciarias”.

Banda de Música

Asimismo, Gonzalez señaló que, en esta jornada, también la fuerza de seguridad conmemora el aniversario de creación de la Banda de Música que “forma parte de nuestra cotidianeidad”.

“No hay fiesta popular en la que no esté presente nuestra Banda de Música, que es querida por toda la gente”, aseveró.

Y cerró: “Además quienes la conforman son personas tremendamente cercanas a la gente y vos ves a los niños que agarran la batuta, las dirigen y generan toda esa buena energía que nos pone muy contentos a todos y a todas”.







