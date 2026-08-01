Remate "25° aniversario" de Cabañas Formoseñas Integradas

En una jornada conmemorativa marcada por la emotividad, el compromiso con el desarrollo genético provincial y una destacada concurrencia de productores y autoridades, el grupo Cabañas Formoseñas Integradas (CFI) llevó a cabo este sábado 8 de agosto de 2026 su habitual remate ganadero, en su aniversario número 25. El evento tuvo un inicio de ventas estelar, destacándose la adjudicación del primer reproductor que salió a la pista por una cifra de $16.000.000 de pesos, reflejo de la alta calidad genética y la confianza del sector.

La cita se desarrolló en el predio ferial de la Sociedad Rural de Formosa, previo almuerzo de camaradería a las 14:00 horas, con la comercialización a cargo de la consignataria Ganadera Don Raúl y la transmisión en vivo a través de la plataforma Clic Rural. La subasta contó con el auspicio de las tres principales asociaciones de razas del país: la Asociación Argentina de Brangus, la Asociación Braford y la Asociación Brahman Argentina.

Un discurso enfocado en la integración

Durante la apertura, Federico Doldán, presidente de Cabañas Formoseñas Integradas, ofreció unas palabras alusivas a los 25 años de trayectoria de la entidad, remarcando la unión de los cabañeros y rindiendo homenaje a los expresidentes que forjaron el grupo.

"Es un orgullo para nosotros celebrar estos 25 años. Agradecer a Mario Romay por estar presente y por sus aportes en los comienzos de Cabaña Formoseña. También pasaron dirigentes como Hermann Nenning, Santiago Rodríguez, Carlitos Silva y Oscar 'Cacho' Celía, un gran amigo de todo el grupo que siempre nos acompaña", destacó Doldán.

Asimismo, estuvieron presentes el Ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, Lucas Rodríguez, y el Subsecretario de la Producción, Nazareno García. Del ámbito gremial ganadero asistieron el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, junto a su comisión directiva, y los titulares de diversas rurales del interior: Martín Alonso (Pilcomayo), Carlos Labarte (Pirané), Miguel Romero (Clorinda) y autoridades de la Sociedad Rural del Colorado.

Oferta, calidad sanitaria y condiciones comerciales

La oferta que salió a pista constó de 50 toros y 200 vaquillas de probada adaptabilidad al ambiente subtropical, garantizados bajo el sello de calidad de CFI.

• Sanidad y garantías: Los reproductores machos contaron con revisión genital por palpación, medición de circunferencia escrotal, controles negativos de Trichomoniasis y Campylobacteriosis, y vacunación completa (Rabia, IBR-DVB-Campy-Leptospira y Carbunclo), además de estar libres de Brucelosis y Tuberculosis. En el caso de las vaquillas, salieron a venta con preñez garantizada por ultrasonografía y palpación.

• Condiciones comerciales: Los compradores contaron con plazos de 90 días libres o un descuento del 10% por pago al contado, junto con el beneficio de flete gratis para los toros.

Mirada al futuro

Desde la conducción de CFI reafirmaron su objetivo central: afianzar la rusticidad y adaptabilidad de los reproductores machos y hembras para potenciar la producción de terneros en todo el territorio provincial.

Tras el éxito del remate aniversario en la capital formoseña, el grupo ya tiene la mirada puesta en su próxima cita comercial, agendada para el 21 de noviembre de 2026 en la localidad de Las Lomitas.



