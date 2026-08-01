Gran celebración del Mes del Niño en el barrio Salvador Gurrieri

El pasado sábado 8, por la tarde, la plaza del barrio Salvador Gurrieri (ex LR 111), recibió una multitudinaria cantidad de niños y familias que juntos disfrutaron del colorido festival para celebrar el “Mes del Niño” organizado por La 17 Agrupación.

Esta convocatoria ofreció diversas actividades recreativas y de juegos con la participación de cientos de niños y sus familias.

Además, participaron niños y niñas de los EJI N° 26, EJI N° 28 y EJI N° 34 junto a sus docentes con quienes se trabajó en la conformación de “Brigadas Ecológicas” en cada institución, para ello se realizó la entrega simbólica de plantines de árboles autóctonos, con el objetivo de ir creando conciencia en las infancias y la comunidad educativa sobre el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente.

Estuvieron acompañando y participando de esta hermosa fiesta, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz; los diputados provinciales, Celeste Benítez y Hugo “Cacho” García; la concejal, Lourdes Vargas; la directora de Empleo, Camila Ayala; la directora de Nivel Inicial, Haydee Medina y la delegada zonal, Patricia Argüello.

En ese marco, la referente justicialista, arquitecta Blanca Denis, expresó que “construir infancias es una responsabilidad de todos” y agradeció, también, a la Policía de la provincia de Formosa por su colaboración que, a través de sus diferentes áreas, “formó parte de este hermoso agasajo con compromiso, vocación de servicio y cercanía con nuestra comunidad”.

“También hacemos extensivo el agradecimiento a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta jornada, reafirmando los valores de solidaridad, inclusión y comunidad organizada que impulsa el Modelo Formoseño”, sostuvo.

Y añadió “el agradecimiento al compañero Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, por impulsar y ejecutar políticas que promueven el bienestar, la igualdad de oportunidades y la felicidad de nuestras niñas y niños”.

Por último, incluyó en los agradecimientos a las docentes, dirigentes, militantes, familias y “todos los que hicieron posible esta hermosa jornada” porque “una infancia feliz es el mejor camino para construir un futuro mejor”.



