Formosa: Tercera semana consecutiva sin casos positivos ni activos de COVID-19
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recomiendan mantener las medidas preventivas y completar los refuerzos de vacunación para sostener este escenario epidemiológico.
En la última semana se han realizado 579 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, no arrojando ninguno de ellos resultado positivo a Coronavirus (Índice de positividad 0%).
En este marco, no hay casos activos, no se registraron altas ni pacientes internados y no se realizaron llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario.
De esta manera, desde el inicio de la pandemia se diagnosticaron 153.543 casos de los cuales se recuperaron 152.115 y fallecieron 1.351.