Referentes estudiantiles de toda la provincia mantuvieron un encuentro con el gobernador Insfrán

Se trató de un espacio de escucha atenta y diálogo directo donde los jóvenes compartieron las vivencias, proyectos y realidades que atraviesan en sus comunidades educativas.

En la tarde de este miércoles 26, en Casa de Gobierno se llevó a cabo una importante reunión entre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y referentes estudiantiles de las distintas Delegaciones Zonales del interior provincial, que forman parte de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES). Estuvieron presentes también el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira y el director de Asuntos Juveniles de la provincia, Fernando Galarza.

“Durante el encuentro dialogamos sobre el trabajo que llevan adelante en sus localidades, compartiendo experiencias, inquietudes, propuestas y proyectos que reflejan el compromiso y el protagonismo de nuestros jóvenes en la construcción colectiva de una mejor comunidad educativa”, expresó Insfrán.

Y aseguró que “en Formosa seguiremos promoviendo y acompañando la organización estudiantil, generando espacios de encuentro y escucha que fortalezcan la participación de las juventudes en cada rincón de nuestro territorio provincial”.

Espacio de diálogo

Asimismo, en diálogo con AGENFOR, el director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, explicó que la iniciativa surgió por deseo del propio mandatario provincial: “El Gobernador quería escuchar y compartir un momento con los referentes estudiantiles del interior”.

Puntualizó que del encuentro participaron 25 estudiantes en representación de 17 delegaciones zonales de la provincia, que “pudieron compartir más de dos horas con el mandatario, comentarle las tareas que vienen desarrollando en sus instituciones y sus experiencias en los centros de estudiantes y cuerpos de delegados”.

Además, detalló que durante la jornada se abordó la agenda estratégica de cara al Mes del Estudiante, destacando el pedido central que les transmitió Insfrán a los jóvenes y comentó que “les pidió que aporten su grano de arena en la lucha por la salud mental, los buenos hábitos, la prevención de las adicciones y el fomento de los buenos valores para acompañar a aquellos estudiantes que pasan por momentos difíciles”.

“Fue una reunión muy productiva y positiva”, valoró Galarza.

La voz de los estudiantes

En este marco, Iara Dmitruk, representante de la EPES N° 20 “Dr. Nicolás Avellaneda” de Villa Escolar, expresó su agradecimiento al gobernador Insfrán por el recibimiento, con quien “charlamos sobre distintas ideas y propuestas que tuvimos en nuestro colegio durante esta parte del ciclo lectivo”, destacando que “Él (Insfrán) mostró mucho interés por todo lo que fuimos haciendo”.

Asimismo, indicó que “fue un espacio donde nos sentimos libres de contar cómo funcionaba todo y estoy muy agradecida por la confianza que nos brindó”.

Por su parte, Tiago Duarte, presidente del Centro de Estudiantes de la EPES N° 17 “José Manuel Estrada” de General Manuel Belgrano, expresó: “Me sentí muy tranquilo y libre. Pudimos contar lo que viene haciendo cada uno con su centro de estudiantes, agradecer por las herramientas recibidas y comparar los distintos puntos de vista de las delegaciones del interior”.

En tanto, Delfina Insfrán, de la EPES N° 22 “Malvinas Argentinas” de Laguna Blanca, destacó la recepción que tuvo por parte del mandatario una de las iniciativas impulsadas desde su institución, puntualizando que “le planteamos el ‘Proyecto Girasoles’, una iniciativa basada en la salud mental, la prevención del suicidio y la contención de los adolescentes ante problemáticas como la violencia intrafamiliar o las adicciones”.

“Lo vi muy contento al escuchar que todos estamos concientizados y que valoramos lo que cuesta conseguir lo que hoy en día tenemos”, concluyó la estudiante.



