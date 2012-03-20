Pequeños productores recibieron exenciones impositivas en la Feria Ganadera Paippera en Fortín Soledad

El beneficio otorga un tratamiento fiscal diferencial a las familias paipperas, buscando reducir la carga tributaria, mejorar la rentabilidad y garantizar condiciones más competitivas para comercializar su producción a un precio justo.

Este miércoles 26, en el predio de la Asociación Civil “Vicente López” de la localidad de Fortín Soledad, se desarrolló una nueva Feria Ganadera Paippera. En ese marco se realizó también la entrega de reproductores avícolas y de herramientas fiscales clave para los pequeños y medianos productores.

Al respecto, el ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, el licenciado Lucas Rodríguez, puso en valor las políticas de acompañamiento integral que lleva adelante el Gobierno provincial destinadas a “fortalecer la competitividad de los pequeños y medianos productores, con especial énfasis en las familias paipperas”.

Subrayó en declaraciones recogidas por AGENFOR que la gestión provincial trabaja de manera constante para “generar las condiciones para que los productores de la provincia, independientemente del estrato, pero particularmente los productores paipperos, tengan condiciones de producción lo más competitivas posibles”.

De esta manera, precisó que en la jornada de este miércoles se hizo entrega de herramientas fiscales clave para el sector primario: “En materia fiscal, lo que se hizo está relacionado a que los productores puedan tener un tratamiento diferencial, posibilitándoles aprovechar una herramienta del Estado provincial que es la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural, destinado fundamentalmente a productos paipperos”.

Remarcó además que esta medida responde a “una decisión estratégica en materia de política fiscal del gobernador Gildo Insfrán, articulada a través de la Administración Tributaria Provincial (ATP), que pone a disposición este tipo de herramientas para que el productor pueda tener mayor rentabilidad y menor carga fiscal al momento de comercializar su producción, fundamentalmente los terneros y terneras”.

En esa línea, recordó que la mencionada exención impositiva para la producción primaria es una medida que rige en la provincia desde el año 2017.

“Estado presente versus libre mercado”

Asimismo, el titular de la cartera productiva cuestionó que “cuando muchas veces los sectores liberales sostienen que haya una menor participación del Estado en la economía, nosotros decimos que no, porque hay que generar una economía que sea competitiva, que produzca y no que especule, pero fundamentalmente que genere políticas diferenciadas para que los productores puedan producir en mejores condiciones”.

Y resaltó que “al participar en eventos como los remates, los pequeños productores logran ingresar al mercado formal y pueden comercializar a un precio justo, donde el fruto del esfuerzo y del trabajo se ve reflejado en la puja entre compradores”, destacando que “esto permite que los mayores ingresos obtenidos por los productores se destinen a nuevas inversiones y al desarrollo de la vida en comunidad”.

Finalmente, Rodríguez expresó que “el Estado tiene que regular la economía porque, cuando no lo hace, aparecen quienes se aprovechan de los que tienen menores condiciones para competir y posicionar su producción. Esto no es la jungla donde el más fuerte se aprovecha del más chico”, aseveró.

“En Formosa siempre miramos a la comunidad rural desde abajo hacia arriba: primero el que más necesita y desde allí generando las condiciones para los demás estratos productivos”, concluyó el Ministro.



