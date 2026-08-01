Conmemoraron el Día Internacional de Lucha contra el Dengue

Con una charla que reunió a la comunidad educativa de la EPES -MIB- N° 1, orientada a profundizar los conocimientos sobre las medidas de prevención y el control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Dengue que se conmemora cada 26 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del equipo del área de Vectores y Zoonosis dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, llevó adelante una jornada de concientización destinada a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 1, de Modalidad Intercultural Bilingüe -MIB-, ubicada en el barrio Namqom.

La actividad consistió en una charla educativa de la que participaron alumnos, docentes, directivos y personal de la institución, con el propósito de seguir promoviendo acciones de saneamiento y prevención para combatir el dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Mediante distintas dinámicas didácticas, los expositores explicaron las características del insecto vector, su ciclo de vida y los lugares que habitualmente elige para alojarse, depositar sus huevos y reproducirse.

Asimismo, brindaron información sobre las estrategias que el Gobierno de Formosa implementa durante todo el año para prevenir y controlar esta enfermedad, recordando que la medida más efectiva continúa siendo la eliminación de todos los recipientes que puedan convertirse en potenciales criaderos de mosquitos.

Además, se abordaron los principales síntomas del dengue, los signos de alarma y la importancia de realizar la consulta médica de manera oportuna, evitando la automedicación.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, remarcó que esta fecha “tiene relevancia internacional”, motivo por el cual en distintos lugares del mundo se desarrollan jornadas de concientización. “Formosa, por supuesto, se suma a esta iniciativa para continuar afianzando las acciones que el Gobierno de la provincia lleva adelante, de manera ininterrumpida, a lo largo de todo el año”, expresó.

En ese sentido, destacó que esta actividad es una más del trabajo permanente de prevención, educación sanitaria y concientización comunitaria que promueve el Ministerio de Desarrollo Humano en todo el territorio provincial.

Sobre eso, hizo especial hincapié en que “estas instancias nos permiten reforzar los cuidados que debemos sostener entre todos para controlar la presencia del mosquito transmisor para prevenir la enfermedad del dengue y así, proteger la salud de la comunidad”, dijo en el cierre.



