Rápidas intervenciones permitieron recuperar un motor de agua, un parlante y aprehender a un hombre

Ambos procedimientos fueron realizados en el barrio Bernardino Rivadavia

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia llevaron adelante tareas investigativas y preventivas que derivaron en la aprehensión del autor de uno de los hechos y el secuestro de bienes sustraídos.

El primer procedimiento se registró en horas de la tarde del jueves último cuando se tomó conocimiento de un hecho de "Hurto con escalamiento" en una vivienda tipo quinta del barrio Bernardino Rivadavia, donde personas desconocidas sustrajeron un motor de agua con caños de conexión de PVC.

En el marco de patrullajes preventivos por zona, el personal policial entrevistó a un hombre quien manifestó haber adquirido el motor horas antes por lo que hizo entrega del bien de forma voluntaria.

Se convocó a personal de Policía Científica para documentar el procedimiento y posteriormente se procedió al secuestro del motor.

Otra intervención se realizó alrededor de las 14:30 horas de ese mismo día, en calle Santa Fe casi Cabildo, de esta ciudad donde los investigadores tomaron conocimiento sobre la sustracción de un parlante JBL.

Tras trabajo de campo en la zona, se logró la aprehensión de un hombre de 27 años quien tenía en su poder el bien denunciado.

En el lugar se secuestró del parlante y el autor quedó detenido.



