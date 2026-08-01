Detuvieron a tres hombres involucrados en causas en contexto de violencia de género

Los procedimientos fueron realizados en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por los Juzgados de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad

Efectivos de la Comisaría El Colorado detuvieron a tres sujetos imputados en distintas causas judiciales vinculadas a hechos de violencia de género, en el marco de tareas investigativas y recorridas preventivas.

El primer procedimiento se concretó durante la jornada del miércoles, cuando integrantes de la Brigada de Investigaciones de la comisaría local realizaban recorridas preventivas por distintos barrios de El Colorado, aprehendieron a dos sujetos que registraban pedidos de detención en el marco de una causa judicial por el delito de Lesiones en contexto de violencia de género.

Luego, el día jueves, los efectivos concretaron un nuevo procedimiento que culminó con la aprehensión de otro sujeto, quien se encontraba involucrado en una causa judicial por el delito de Desobediencia Judicial en contexto de violencia de género.

En ambos casos los detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial donde se notificaron de su situación procesal y quedaron alojados en celda a disposición de la justicia provincial.