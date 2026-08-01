Aprehendieron a un hombre imputado en una causa por robo

El procedimiento se realizó en el barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad

Efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre de 28 años, por encontrarse imputado en una causa judicial por el delito de "Robo".

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:30 horas del miércoles último, en inmediaciones de la manzana 57 del mencionado barrio.

El operativo se realizó en el marco de las tareas investigativas relacionadas a un hecho de “Robo” ocurrido en horas de la madrugada en el barrio Solares La Rosa de esta ciudad, de donde se sustrajeron herramientas varias, artículos de bazar, electrodomésticos y prendas de vestir, ocasión en la que sus moradores no se hallaban en el domicilio.

Tras un amplio despliegue por parte de los investigadores se logró la aprehensión del imputado, quien fue trasladado a la dependencia policial donde se notificó de su situación legal y quedó detenido a disposición de la Justicia.

Se continúan con las tareas investigativas a fin de lograr el secuestro de los elementos sustraídos.