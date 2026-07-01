Por segunda semana consecutiva no se registraron casos COVID-19

A pesar de esta buena situación sanitaria, alientan a la comunidad a seguir con los cuidados preventivos, teniendo en cuenta que continúa la temporada invernal.

Este domingo 2, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrallo Humano informó que en la última semana se han realizado 646 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, no arrojando ninguno de ellos resultado positivos a coronavirus (índice de positividad 0%).

De esta manera, indicaron que se registró un alta médica y no hay pacientes internados. Por lo tanto, tampoco hubo llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID- 19.

Respecto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia, puntualizaron que son 153.543 casos diagnosticados; 152.114 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.











