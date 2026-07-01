Una joven falleció en un siniestro vial en el Distrito Cinco

• Ocurrió frente a la Manzana 25, del barrio Simón Bolívar

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina intervinieron en un siniestro vial sobre la avenida Soldado Formoseño en Malvinas, en el que perdió la vida una joven de 22 años que iba como acompañante en una motocicleta Honda Titán de 150 cilindradas.

El hecho se registró el jueves último, alrededor de las 22:40 horas, los policías acudieron al lugar tras un requerimiento y constataron el lamentable desenlace.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas y las manifestaciones de testigos, la motocicleta circulaba por la mencionada avenida, en sentido Norte-Sur, a una velocidad elevada, cuando, por causas que se investigan, realizó una maniobra para esquivar a otro rodado tipo cross que transitaba por la calle Armando de Vita y Lacerra, de Oeste a Este.

Como consecuencia de esa situación, la Honda Titán salió de control, ingresó al sector de la plazoleta, impactó contra un poste de alumbrado público, su conductor terminó lesionado y la acompañante sufrió un grave traumatismo craneano y murió en el lugar.

Personal del SIPEC confirmó el fallecimiento de la joven y trasladó al conductor hasta el Hospital Distrital N° 8, informándose sobre lo ocurrido al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, y la Fiscalía.

Cabe aclarar que durante la intervención policial, la Titán no estaba en el lugar del siniestro lo que demandó un trabajo de investigación en el sector, hasta que un vecino entregó en forma voluntaria la moto y comentó que un joven lo dejó en la vereda sin dar explicaciones.

A todo esto, peritos de la Delegación Policía Científica realizaron las diligencias y determinaron que el rodado no presentaba signos de contacto compatibles con otro vehículo.

Después se secuestró la motocicleta Titán y la Policía continúa con las tareas investigativas para establecer la identidad y localizar a los ocupantes de la otra motocicleta presuntamente involucrada en el siniestro.