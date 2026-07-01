“Formosa es una provincia próspera, lejos de lo que se pinta desde Buenos Aires”

En el marco de la realización del evento de moda Fashion Show Formosa, realizado en la noche del sábado 1º de agosto, el productor y director de Canal 9 de Resistencia, integrante del Grupo Linke, Alejandro Rubiolo, estuvo presente en la provincia de Formosa acompañando a su hija, quien participó como modelo en la pasarela del concurrido desfile.

Durante su estadía, el referente de los medios de comunicación del Nordeste Argentino elogió la transformación estructural de la provincia, el modelo de integración regional y las condiciones óptimas que ofrece el territorio formoseño para el desarrollo productivo y turístico.

Al referirse al motivo de su visita y al impacto de esta clase de iniciativas, Rubiolo comentó en declaraciones recogidas por AGENFOR que “cuando nos enteramos de que mi hija iba a desfilar en el Fashion Formosa Show, decidimos venir a estar por lo menos dos días. Nos gusta mucho Formosa; estos eventos le hacen muy bien al turismo y al intercambio regional de personas, para que los formoseños vayan a Resistencia, los chaqueños y correntinos vengan a Formosa. Además de disfrutar de la gastronomía local, estamos convencidos de que no nos divide un río, sino que nos hermana una historia muy parecida”.

En este marco, destacó que “Formosa tiene una columna vertebral, tiene fibra óptica, desarrollo y rutas. Es una provincia próspera, nada que ver con lo que se pinta desde Buenos Aires, donde a veces pretenden mostrar a Formosa como un cuco. Cualquiera que viene a Formosa ve el desarrollo real”.

Y expresó que “nos hace mucho mal como país y como región que desde la urbe central se intente mostrar a las provincias del Norte como inviables o marginales, porque eso aleja inversiones”.

En ese sentido, valoró la visión estratégica impulsada por el gobernador Gildo Insfrán en materia de unidad y complementariedad regional frente al contexto global: “En un mundo tan globalizado, si no nos amuchamos los que tenemos historias parecidas, es imposible competir al mundo, considerando que tenemos que dejar de mirar tanto a Buenos Aires y empezar a mirar a Asunción, a Formosa, a Corrientes y al Chaco”.



