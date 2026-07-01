La presidenta de la FAM destacó la Constitución de Formosa: “Es muy progresista”

En el marco de la jornada sobre litigación y protección judicial organizada por el Consejo Profesional de la Abogacía, magistrados y especialistas de todo el país debatieron en Formosa sobre los nuevos desafíos en la defensa del medioambiente.

En la sede del Consejo Profesional de la Abogacía de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo, con una masiva concurrencia, la jornada de capacitación sobre “Nuevos paradigmas de la litigación ambiental y protección judicial del medioambiente”.

El encuentro, de modalidad presencial y gratuita, reunió a destacados referentes de la magistratura nacional, especialistas en derecho ambiental, funcionarios provinciales y profesionales del foro local.

La actividad fue organizada por el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa y contó con el auspicio de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa, la Fiscalía de Estado de Formosa, la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Bosques de la provincia.

En este marco, la conferencia central estuvo a cargo del doctor Pablo Lorenzetti, quien disertó sobre “Litigar lo ambiental: ¿quién, cómo y para qué? Desafíos de un proceso en transformación”. Además, el panel de exposiciones contó con participaciones especiales de la doctora Laura Flores, jueza especializada en materia ambiental de la provincia de Jujuy; la doctora Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y procuradores de la Fiscalía de Estado.

Crear conciencia y proteger el futuro

Al respecto, el doctor Horacio Gorleri, presidente del Consejo Profesional de la Abogacía, resaltó la trascendencia de la convocatoria al señalar que “no solamente abarca una temática técnica jurídica, sino también lo que entendemos y creemos muy importante la cuestión de crear conciencia en toda la comunidad para proteger los recursos naturales, no únicamente en el presente, sino también para el futuro”.

Asimismo, remarcó la dimensión transversal del encuentro: “Este es un tema que excede a la provincia, porque de lo que se trata en realidad es de proteger la vida misma de una comunidad y de una sociedad”.

“Formosa tiene un marco normativo muy progresista”

Por su parte, la doctora Marcela Ruiz presidenta de la FAM, expresó que “fue una jornada excelente donde han confluido las actividades de los tres Poderes del Estado. Hemos visto la visión de los jueces al resolver cuestiones ambientales, pero también todo lo que se hace en esta provincia, empezando por su marco normativo muy progresista”.

Ruiz destacó de forma especial la vanguardia constitucional de Formosa en el cuidado del entorno natural: “No hay Constituciones que desarrollen o traten la cuestión ambiental y todo su anclaje como lo han hecho en la Constitución de Formosa”.

Y señaló que “me gustaría y espero que, con posterioridad, todas las provincias que todavía no tienen una protección del medio ambiente como la tiene Formosa puedan replicar esta buena práctica”.

Finalmente, la titular de la FAM remarcó que tanto el Estado como la ciudadanía tienen un rol activo frente a la crisis climática y ambiental y comentó que “analizamos los deberes que tiene el Estado, pero también qué tenemos que hacer los ciudadanos en el cuidado y la protección del medio ambiente. Me voy muy contenta por una tarde llena de gente y sumamente participativa”, concluyó.







