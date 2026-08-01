“Otra medida nacional expulsiva que no soluciona nada”: Rechazan cobro de la atención médica a extranjeros

Quienes no tengan residencia permanente deberán contar con un seguro de salud o pagar previamente las prestaciones no urgentes en nosocomios públicos nacionales.

La doctora Cristina Mirassou, diputada provincial justicialista y médica con vasta trayectoria en la salud pública, cruzó en duros términos la decisión del Gobierno de Javier Milei de reglamentar el procedimiento para que los hospitales públicos nacionales puedan cobrar las prestaciones sanitarias no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La medida se enmarca en los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 a la Ley de Migraciones.

La nueva resolución indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el nosocomio podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.

Al respecto, la doctora Mirassou enfatizó que se trata de “otra medida nacional expulsiva que no soluciona nada, como ha sido también el intento de cobrarles a los estudiantes universitarios, cuando realmente eso no tiene una gran incidencia en el presupuesto”.

Por caso, cabe mencionar que en el Hospital Posadas, la Memoria Anual 2024 registra 17.768 egresos de internación. De acuerdo con el apartado sobre lugar de residencia de los pacientes, sólo un egreso correspondió a una persona residente en otro país (Paraguay), equivalente al 0,01% del total. El informe consigna además un 0,48% de pacientes cuyo lugar de residencia no pudo ser especificado.

En el Hospital Garrahan, que no es 100% nacional, ya que está administrado conjuntamente por la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2024 se realizaron 407.704 consultas externas. De ellas, 1876 corresponden a pacientes con residencia en el extranjero: el 0,46% del total.

En contraste, planteó que “lo que debería estar haciendo (la gestión libertaria) es destinar recursos a la salud pública que está desfinanciada”, remarcando que “no va a solucionar nada” con esta medida. “Por el contrario, es algo que no tiene ningún sentido, cuando Argentina ha sido ha sido históricamente un país con apertura hacia los inmigrantes”.

Subrayó que en este aspecto, así como en otros, Formosa va a contramano de la Nación: “Nuestra provincia, que tiene las cuentas ordenadas, en ningún momento se ha cuestionado eso y el sector público sanitario atiende a todos, sin hacer distinción con los extranjeros que viven aquí”.

Además, dijo que “es una forma muy cruel y peligrosa porque buscan hacer creer que los argentinos estamos mal porque el otro (el extranjero) usa nuestros recursos en salud y educación, cuando en realidad las estadísticas muestran que es mínimo el impacto”.

“Pero esa es la ideología de las derechas –dilucidó-. Es culpar a la otredad, al otro, que es el culpable de que a nosotros nos vaya mal”.

Para finalizar, sugirió que la gestión libertaria “saque los recursos de los impuestos que les ha bajado a los artículos de lujo para favorecer a los sectores ricos, como son los autos de alta gama y las embarcaciones”.



