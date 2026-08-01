El Hospital Interdistrital Evita realizó 19 teleconsultas con pacientes de El Chorro

La jornada permitió brindar atención en cuatro especialidades y definir estudios, seguimientos y derivaciones, fortaleciendo el acceso de los pacientes del interior a prestaciones especializadas.

El Hospital Interdistrital Evita llevó adelante, el martes 11 de agosto, una nueva jornada de telemedicina en articulación con el Hospital de El Chorro, localidad ubicada a aproximadamente 560 kilómetros de la ciudad de Formosa.

La actividad se desarrolló a través de la Oficina de Comunicación a Distancia de Telesalud Formosa y permitió concretar 19 consultas en las especialidades de Gastroenterología, Neurología, Cardiología y Dermatología.

La directora del Hospital Interdistrital Evita, la doctora Paula Ramírez, explicó que durante las teleconsultas “se evaluó cada caso y se establecieron las conductas a seguir, incluyendo la realización de estudios, seguimientos o derivaciones en los casos necesarios”.

Destacó que esta modalidad constituye una herramienta que permite acercar la atención especializada a pacientes que se encuentran en localidades alejadas de la capital provincial, al tiempo que contribuye a reducir traslados innecesarios.

“La telemedicina nos permite fortalecer el trabajo conjunto entre los equipos de salud y facilita, además, la coordinación de estudios y derivaciones hacia centros de mayor complejidad cuando el paciente lo requiere”, señaló.

Ramírez indicó que, durante la jornada, el equipo del Hospital de El Chorro acompañó y asistió en todo momento a los pacientes que participaron de las consultas.

En ese marco, valoró la articulación y el compromiso del personal de ese efector. A su vez, destacó la participación de los servicios de Informática y Social del Hospital Interdistrital Evita, junto con las gestiones realizadas por la Dirección General y Admisión Médica, que hicieron posible la organización y coordinación de la jornada.

Este tipo de jornadas de telemedicina se lleva adelante con distintos hospitales del interior provincial cuando se requiere la intervención de especialistas, posibilitando que los pacientes puedan acceder a una evaluación a distancia y que, a partir de ella, se determine la conducta médica correspondiente.

“Seguimos fortaleciendo el trabajo en red, acercando la atención especializada y acortando distancias para mejorar el acceso a la salud en toda la provincia”, remarcó finalmente la directora.



