El Consejo Profesional de Asistentes Sociales anunció que se realizará un nuevo taller sobre inteligencia artificial

Dan a conocer los alcances de esta propuesta formativa que se inscribe dentro de las diferentes capacitaciones que se vienen llevando adelante en la ciudad de Formosa.

El Consejo Profesional de Asistentes Sociales, a través de su Comisión Académica, desarrolla de manera ininterrumpida un ciclo de capacitaciones híbrida (presencial y virtual) en su sede de la avenida Néstor Kirchner 2280, de la ciudad de Formosa.

De acuerdo a lo informado, el espacio de formación y acompañamiento se puso en marcha el 8 de noviembre del año pasado con el curso-taller: “El informe social como instrumento de intervención profesional”, dictado por las licenciadas en Trabajo Social Miriam Claudina Medina y María Cecilia Rolón.

Ante la buena recepción que tuvo la propuesta formativa entre los trabajadores sociales, el 10 de junio de este 2026 la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia, la doctora Silvana Adalid Jarzynski (exjueza de Menores de Formosa), disertó sobre el “Régimen Penal Juvenil y debate actual sobre la baja de la edad de imputabilidad”.

Luego, el 23 de junio se realizó una jornada de capacitación sobre: “El enfoque clínico en Trabajo Social y el ejercicio independiente de la profesión”, a cargo del licenciado en Servicio Social Darío González, profesor universitario en Trabajo Social, autor de publicaciones especializadas en intervención profesional.

Inteligencia artificial

También se realizarán otros talleres como los relacionados con la inteligencia artificial (IA), dirigidos a profesionales del ámbito social, en el marco de la firma de un convenio con la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa.

Los participantes del taller, que tendrá como disertante al divulgador tecnológico coach comercial Marcelo Rodas, aprenderán a utilizar herramientas de la IA para redactar, analizar información, optimizar procesos laborales y mejorar la toma de decisiones, aplicado directamente a su ámbito profesional.















