En la Delegación Río Muerto, más de 1000 voces vuelven a encontrarse a través de la música

La iniciativa educativa y cultural promueve el encuentro, la convivencia y el disfrute de la música coral.

La Delegación Zonal Río Muerto es protagonista de una nueva edición de los Encuentros Corales Escolares 2026 “Dr. Alberto M. Zorrilla”. Del 6 al 28 de agosto, reunirán a más de 1025 estudiantes de 57 instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades.

Impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, esta tradicional propuesta educativa y cultural promueve el encuentro, la convivencia y el disfrute de la música coral. Durante cada jornada, las escuelas sede recibirán a las instituciones participantes, que compartirán un repertorio preparado especialmente para esta edición.

De acuerdo al cronograma difundido desde el MCyE, la actividad inició este jueves 6 en la EPEP N° 190 y proseguirá la semana que viene. El lunes 10, desde las 9 horas, será el turno de la EPEP N° 490, prosiguiendo el miércoles 12 en la EPEP 459, el jueves 13 en la EPEP 190 A3 y, finalmente, el viernes 14 en dos escuelas primarias: la 126 y la 551.







