Nuevo paro por 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La medida será este jueves y el viernes. Los gremios denuncian una gran pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la falta de actualización en los sueldos.

Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), así como de los de trabajadores no docentes, llevarán a cabo este jueves y el viernes 28 un nuevo paro de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al respecto, en declaraciones recabadas por AGENFOR, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, recordó que la audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y las casas de estudio terminó sin acuerdo, por lo que varias federaciones gremiales nacionales ratificaron esta nueva medida de fuerza.

La instancia judicial había sido convocada el viernes pasado por el juez federal Martín Cormick, a partir de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de acercar las posiciones entre el Gobierno y el sistema universitario en torno al cumplimiento de la LFU.

Sin embargo, tanto la gestión mileísta como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron sus respectivas posiciones y dejaron asentado que no se alcanzó ningún acuerdo.

“Se tuvo una conciliación con el juez, donde se presentaron 59 Universidades que le hicieron un juicio al Estado por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pero no tuvo resultado positivo”, lamentó Olmedo, denunciando que “ya pasaron prácticamente dos meses” de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “le ordenó al Gobierno nacional cumplir con la ley y no lo hace”.

Por caso, señaló que “dijeron que iban a transferir los fondos para los hospitales universitarios, los de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que atienden más de un millón de personas diariamente y ya no tienen insumos para sostenerse, pero esto no sucedió”.

Ante esta negativa, enfatizó que desde el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), al igual que la CONADU, “determinaron un plan de lucha a seguir”.

En ese sentido, mencionó que el pasado 12 de agosto se cumplió una jornada nacional de lucha con paro y acciones en defensa de la Universidad, la ciencia y la tecnología, en el Obelisco y en todo el país, mientras que este jueves y el viernes se realizará un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Tras ello, del 18 al 21 de agosto, se instalarán “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en todo el país.

“La lucha va a continuar con paros directos, movilización y visibilización en todas las Universidades sobre esta situación y hasta que el Estado nacional realmente cumpla con lo que le ordena la Corte Suprema de la Nación, que son los artículos 5 y 6 de la LFU, los cuales establecen la actualización de los haberes docentes y no docentes, al igual que de las becas Belgrano y Progresar”, remarcó, al concluir.



