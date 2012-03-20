Fortalecen la formación en género y prevención de violencia digital en Riacho He Hé

Se realizó un abordaje interinstitucional entre distintas áreas públicas, contando con una amplia participación de la comunidad.

En un trabajo articulado entre el Gobierno de la provincia de Formosa y el Municipio de Riacho He Hé, la Secretaría de la Mujer llevó a cabo este miércoles 26 de agosto en esa localidad una jornada de capacitación y actualización sobre las Leyes Micaela y Olimpia.

La actividad estuvo destinada a agentes de la Administración Pública provincial y municipal, así como a la comunidad en general, contando con una amplia participación de trabajadores y trabajadoras de las áreas de salud, educación, fuerzas de seguridad, gestión local y medios audiovisuales.

De la jornada participó la secretaria de la Mujer de la provincia, la licenciada Patricia Hermosilla; el intendente local Ramiro Figueredo; la subsecretaria de la Mujer municipal, Cristina Jiménez; el comisario Oscar Villamayor y la comisaria Marilen Bobadilla, de la DGG y VI.

En ese sentido, destacaron la importancia de territorializar las políticas públicas de igualdad, tal como lo señala la Constitución Provincial, garantizando que el personal estatal cuente con herramientas actualizadas para la atención, escucha y acompañamiento adecuado ante situaciones de vulneración de derechos.

El encuentro tuvo como eje central el abordaje transversal de la perspectiva de género y la prevención integral de las violencias, con especial énfasis en el marco legal y las herramientas de abordaje que introduce la Ley Olimpia para identificar, prevenir y sancionar la violencia digital y mediática.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Estado provincial y municipal con la construcción de comunidades libres de violencias y la consolidación de redes institucionales formadas para la protección integral de las mujeres y diversidades.



