Detuvieron a dos hombres por amenazas y tenencia de estupefacientes

• Los procedimientos se realizaron en Laguna Yema y Herradura

Efectivos de la fuerza provincial en diferentes intervenciones aprehendieron a un hombre por tenencia de estupefacientes, mientras que se detuvo a otro sujeto imputado en una causa de amenazas.

El primer caso fue realizado el domingo, alrededor de las 21:40, cuando efectivos de la Comisaría Laguna Yema identificaron a un hombre y al realizársele el cacheo preventivo, se constató que llevaba consigo un envoltorio que contenía marihuana.

Además de la sustancia, se secuestró un picador metálico y un paquete de papel engomado y elementos vinculados al consumo del estupefaciente.

Por otra parte, durante la tarde del mismo domingo, efectivos de la Comisaría Herradura intervinieron ante dos denuncias radicadas por vecinos del barrio Independencia, quienes manifestaron haber sido amenazados de muerte por un hombre.

Con los datos aportados, los policías lograron localizar y detener al presunto autor de las amenazas.

Ambos sujetos fueron notificados de su situación legal siendo detenidos y quedando todo a disposición de los Juzgados intervinientes.