La Policía conmemoró el Segundo Aniversario de Creación de las Unidades Penitenciarias

El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Superior de Formación Policial

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, encabezó un emotivo acto institucional por el 2° aniversario de creación de las Unidades Penitenciarias de la Policía de la Provincia de Formosa, en el que se reconoció a los integrantes que cumplen funciones en la unidad especial y a quienes fueron parte de su historia, dejando su valioso aporte al servicio policial en contexto de encierro.

El evento se realizó este sábado a las 09:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Superior de Formación Policial. Un hito importante en la historia de la institución que representa mucho más que una conmemoración: es un momento de reflexión, reconocimiento y reafirmación del compromiso con una labor esencial para el sostenimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos.

El acto fue presidido por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, acompañado por el jefe de Policía, comisario general Lic. Juan Moisés Villagra y el director general de Unidades Penitenciarias, comisario mayor Orlando Javier Arena.

También estuvieron presentes el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, comisario general ® Juan Bernabé Escobar; la subsecretaria de Justicia, comisaria mayor ® Dra. María Higinia Sena; el director de Políticas Penitenciarias, Dr. Darío Guzman Rivero; comisarios generales integrantes de la Plana Mayor Policial, directores de las Unidades Penitenciarias de la provincia, ex directores, oficiales superiores, jefes, subalternos, personal en actividad y en situación de retiro, e invitados especiales.

La ceremonia inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la marcha “Himno a Formosa”, interpretada por la Banda de Música de la Policía. Luego, el diácono permanente de la Pastoral Policial, profesor Roberto González, realizó la invocación religiosa y la bendición de presentes y reconocimientos.

Posteriormente, se proyectó un video institucional que reflejó el trabajo y la evolución de las Unidades Penitenciarias en estos dos años de gestión.

Las Unidades Penitenciarias están integradas por hombres y mujeres que son un pilar fundamental para el trabajo en contexto de encierro, desde una visión integral centrada en la reinserción social de las personas privadas de su libertad y con un enfoque humanista, con políticas públicas modernas y trabajo interdisciplinario.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de presentes institucionales a autoridades provinciales y judiciales, reconocimientos a los directores de las Unidades Penitenciarias, un testimonio de reconocimiento al Dr. Mario Zárate por su labor en el área de salud, y el Certificado de Honor al Mérito a la agente Karen Natalia Noemí Tijera, quien frustró un intento de evasión demostrando alto sentido del deber y profesionalismo.

Las palabras alusivas al evento fueron expresadas por el director general de Unidades Penitenciarias, comisario mayor Orlando Javier Arena, y para finalizar se escucharon los preceptos del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Dr. Jorge Abel González.

Estas instituciones no solo garantizan el cumplimiento de la ley, sino que también ofrecen oportunidades concretas de educación, capacitación y reconstrucción de proyectos de vida.

Las Unidades Penitenciarias buscan ser espacios de transformación, donde cada paso hacia el cambio personal sea acompañado por el Estado y la sociedad.



