Motociclista falleció tras impactar contra un semirremolque estacionado

• La víctima fue identificada como Nicolás Guerrero, con domicilio en Villa Escolar

Un joven de 28 años falleció luego de colisionar con su motocicleta contra un semirremolque que se encontraba estacionado sobre la colectora de la Ruta Nacional N.º 11, a unos 300 metros del Control Policial de la localidad de Mansilla.

El hecho sucedió alrededor de las 06:00 horas de este sábado, cuando la víctima circulaba en una motocicleta Zanella ZB, por la mencionada ruta, egresando de la localidad de mansilla.

Por causas que son materia de investigación, impactó contra un semirremolque que se encontraba estacionado en el sector.

Tras el siniestro, acudieron al lugar personal de la Comisaria de Mansilla y una comisión de salud, cuyo profesional constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

El caso fue informado al Dr. Marcelo López Picabea, Juez de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa y a la Fiscal de Turno, Dra. Cinthia Andrea Vitti, quienes ordenaron que diligencias a llevarse a cabo.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica quienes documentaron fotográficamente todo el procedimiento y de la Delegación de Policía de Seguridad Vial de Mansilla.

Por otra parte, integrantes del Cuerpo de Bomberos procedieron al traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial del barrio San Antonio, para correspondiente autopsia y posterior entrega a los familiares para exequias.