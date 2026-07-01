Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA se posiciona como uno de los grandes festivales del año en Argentina

Con una propuesta que reúne a algunos de los artistas más importantes del país, Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino continúa consolidándose como uno de los grandes eventos musicales que tendrá el calendario 2026.

El 27 y 28 de noviembre, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes será escenario de dos jornadas que combinarán música en vivo, gastronomía, cerveza y experiencias pensadas para disfrutar durante todo el fin de semana. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de allaccess.com.ar y también en los puntos de venta oficiales de la región: Que Sea Rock (Carlos Pellegrini 1501, Corrientes), Opui (Mitre 225, Resistencia), Chaco Tour (Juan Domingo Perón 222, Resistencia), Sale Tour (Arturo Frondizi 33, Resistencia), El Agite Fútbol & Rock (Av. Italia 1246, Formosa), Roc (Av. 25 de Mayo 209, Formosa), La Cornisa Pool Bar (José F. Cancio 1138, Clorinda) y That Metal Show (Jujuy 2492, Posadas).

Organizado por 300 Producciones y AP Producciones, Mastai desembarca por primera vez en el NEA con un formato que ya demostró su éxito en el sur mendocino y que ahora busca convertirse en un nuevo clásico de la agenda cultural del litoral.

La programación reunirá a artistas de distintas generaciones y estilos musicales. El jueves 27 de noviembre se presentarán Ciro y Los Persas, León Gieco junto a La Vitale Band, Damas Gratis, El Kuelgue, Guasones, La Franela, Natalie Pérez y DJ Pato Smink.

La segunda jornada, el viernes 28, tendrá como protagonistas a Divididos, David Lebón, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Lisandro Aristimuño, Nonpalidece, Manu Martínez, La Reja y Sonido Calimera.

Además de la propuesta musical, Mastai ofrecerá una experiencia pensada para disfrutarse desde el inicio hasta el cierre de cada jornada, con espacios gastronómicos, cerveza artesanal y diferentes propuestas recreativas que complementarán los conciertos. El festival busca convertirse en un punto de encuentro para el público del NEA y visitantes de distintos puntos del país, promoviendo además el desarrollo cultural, turístico y gastronómico de Corrientes.

A medida que avanza la organización de esta primera edición, Mastai continúa despertando expectativa entre el público y anticipa nuevas novedades de cara a noviembre.



