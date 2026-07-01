El Municipio local profundizó este lunes el mantenimiento de desagües pluviales en la ciudad

En el inicio de semana, la municipalidad capitalina centró su tarea en la limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales distribuidos en el ejido urbano, accionando puntualmente en la limpieza de cámaras, cruces y canales a cielo abierto de modo preventivo, trabajos a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.

Uno de los equipos llevó a cabo la limpieza de bocas de tormenta, acompañada de cuneteo, en el B° Divino Niño, sobre Av. Diagonal entre Av. Gendarmería Nacional y Av. Italia, a la vez que la limpieza de cruces de cruces tuvo lugar en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, en los canales principales internos.

Otra cuadrilla ejecutó el cuneteo con carga directa y la limpieza de cámaras sobre la colectora de la Av. Gendarmería Nacional, mientras que sobre la Av. Gob. Gutnisky, entre Pueyrredón y Blas Parera, cobró continuidad la limpieza del canal del lugar, con carga directa.

En el B° 20 de Julio, efectivos accionaron concretamente con el cuneteo manual y mecánico en canales del barrio, tarea que tuvo su réplica en Urbanización San Isidro, allí complementada con el levantamiento de esquineros, lo que también tuvo lugar en el B° Virgen de Luján.

En los barrios San Pío X y La Floresta, la tarea se enfocó en la limpieza manual de canales a cielo abierto sobre Entre Ríos y Guiraldes, en el primero, y sobre Constancio Vigil en el segundo, aquí con asistencia de retroexcavadora, y en ambos respondiendo a una solicitud de vecinos.

Por último, en el B° La Nueva Formosa se hizo lo propio con la limpieza mecánica del zanjón de descarga a cielo abierto sobre la Av. Néstor Kirchner, entre las calles 24 y 18, mientras otro equipo fue el encargado de la limpieza del yacimiento en el B° El Porvenir.















