Con una maratón en la Costanera, el Hospital de la Madre y el Niño inició los festejos por sus 50 años

En el marco del inicio de las actividades por el 50° aniversario de la institución, autoridades subrayaron el fortalecimiento continuo del sistema sanitario integral, la incorporación de tecnología médica avanzada y la alta calificación de los profesionales de la salud.

En el marco de las celebraciones por el 50° aniversario del Hospital de la Madre y el Niño de la provincia de Formosa, este domingo 2, la institución dio comienzo a sus actividades festivas con una maratón participativa de 5K y 1K que reunió a más de 520 inscriptos en la Costanera.

Acompañó la actividad el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Juan Carlos Atencia, quien enfatizó “la trascendencia institucional del hospital y la constante inversión estatal en equipamiento, infraestructura y capital humano”.

Al referirse al valor histórico del establecimiento, el funcionario remarcó que la institución “representa crecimiento y la formación de profesionales que han llegado a una calidad superlativa, pero, por sobre todas las cosas, representa mucha vida”.

Asimismo, puso en valor la articulación con el Hospital Central y el desarrollo de los distintos distritos sanitarios, lo cual permitió descentralizar la atención y mejorar significativamente los indicadores de salud materno-infantil y general en toda la provincia.

Respecto a las mejoras en infraestructura y equipamiento, Atencia sostuvo que “las inversiones son continuas porque todo el equipamiento tiene un período de tiempo de vida útil”.

En esa línea, puntualizó que el hospital avanzó de la tecnología analógica a la digitalización en el área de diagnóstico por imágenes, además de renovar las torres de cirugía para intervenciones de alta complejidad.

Por otro lado, al analizar el contexto socioeconómico actual y el panorama nacional, el titular de la cartera sanitaria planteó que el principal reto de la gestión es la optimización de recursos, al mencionar que “la situación nacional cada vez es más agresiva hacia las provincias y, fundamentalmente, hacia los sistemas de salud. La provincia tiene recursos, pero los tiene que optimizar, y los estamos optimizando”, concluyó.

Por su parte, el director del nosocomio, el doctor Victor Fernández, destacó que “la propuesta buscó integrar al hospital con la comunidad, contando con la participación de unas 120 familias en la modalidad infantil y más de 400 corredores en los 5K, junto al acompañamiento de las fuerzas de seguridad y diversos sectores de la sociedad”.

En este sentido, Fernández expresó que “son 50 años y hay una historia que incluye diferentes profesionales, desde directores, enfermeros y administrativos, que pasaron por el Hospital de la Madre y el Niño y dejaron su granito de arena”.

De este modo, indicó que “a lo largo de estos años, se han hecho las inversiones continuas” desde el Gobierno provincial, lo que “representa crecimiento, mucha vida y la formación de profesionales que han llegado a una calidad superlativa”, valoró.











