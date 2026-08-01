Los niños y las niñas de toda la provincia recibieron sus juguetes, en una jornada festiva organizada por el Gobierno de Formosa

Este domingo, a partir de las 9 horas, en simultáneo se llevó adelante la entrega de más de 200 mil juguetes en jardines de infantes y escuelas, tanto públicas como de gestión privada. También en Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Los niños y las niñas de toda la provincia de Formosa celebraron el Día de las Infancias este domingo 16 de agosto, donde fueron entregados por el Gobierno de Formosa más de 200 mil juguetes, reafirmándose así “el compromiso de seguir acompañándolos, promoviendo su bienestar, cuidado y desarrollo integral” por parte de la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Para poder llegar a cada rincón del territorio provincial con los obsequios, se diseñó un gran despliegue de distribución, en un operativo del que participaron los organismos provinciales, docentes y directivos y el conjunto de la militancia. Trabajaron todos en una misma dirección: llevar alegría a cada niño y niña que habita el suelo formoseño.

En su mensaje por esta fecha, el gobernador Insfrán marcó que, “a través de las políticas públicas que ponen a las infancias en el centro, en Formosa generamos acciones para garantizar derechos y continuar ampliando las oportunidades en todo el territorio provincial”.

También el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, hizo declaraciones este domingo, marcando que “tiene un alto significado esta celebración tal especial, porque forma parte ya del acervo cultural, así como de nuestra tradición e identidad”.

Refiriéndose al Modelo Formoseño que “nuestro Gobernador le propusiera a su pueblo”, un proyecto que pone “a la mujer y el hombre como centro”, el funcionario se permitió hacer una reflexión también en esta fecha, al señalar “la amplitud con la cual se trabaja en la protección de la madre y el niño, así como en el cuidado y el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes”.

Lo mismo que la Educación Permanente les ofrece a jóvenes y adultos “todo el ciclo de formación”, añadió, sin dejar de mencionar todas las demás “políticas públicas orientadas al cuidado de los adultos mayores”.

Una fecha especial

Entonces, en definitiva, remarcó que el Día de las Infancias “es una fecha especial, celebrada con mucho entusiasmo y alegría”, a partir de “la decisión del gobernador Insfrán de entregar más de 200 mil juguetes en simultáneo en toda la provincia”.

En ese sentido, destacó el operativo logístico desplegado para abarcar a todas las instituciones educativas y así cumplir “con un mandato constitucional”.

Escuelas del Salvador Gurrieri y 28 de Junio

Durante la jornada, el ministro Aráoz visitó la Escuela N° 548 “Rodolfo Reynaldo Benítez”, a la cual asisten 1080 alumnos y alumnas, situada en la ciudad de Formosa, donde están los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio.

Allí la arquitecta Blanca Denis, asesora del Poder Ejecutivo, afirmó que “es un orgullo para todos los que formamos parte de este equipo del compañero Gildo Insfrán, como militantes del Modelo Formoseño, ver el desarrollo urbanístico que experimentaron esos dos barrios”.

Gracias a las políticas públicas, “casi cinco mil familias cumplieron el sueño de tener su casa propia”, indicó y recordó que el gobernador Insfrán, en el comienzo del ciclo lectivo 2026, había dejado inaugurado los nuevos edificios educativos: EJI N° 34, EPEP N° 548 y EPES N° 103.

“Así los niños ya no tienen que trasladarse a otros barrios para estudiar”, marcó contundente Denis, quien estuvo también visitando las escuelas en el marco de la entrega de juguetes.

También directivos de la EJI N° 34, señalaron a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se prepararon con los docentes con mucha alegría para esta jornada. Ornamentaron la institución, también el telón, es decir que estaban preparados para recibir a los niños.

También, añadieron, la colaboración del personal de cocina para servir el chocolate con galletitas. Como parte de las actividades, sumaron también los juegos, música y otras sorpresas que se unieron a la entrega de juguetes en la escuela jardín, al que, puntualizaron, asisten “unos 128 alumnos en nueve secciones”.

Don Bosco

Por otro lado, la licenciada Patricia Montenegro, directora del Nivel Primario del Colegio Don Bosco, de la ciudad capital, señaló que allí todo se realizó como estaba previsto, añadiendo también que en la institución se festejó además el aniversario del patrono San Juan Bosco.

“Nos acompañaron las familias que trajeron a los niños para recibir su juguete”, quienes vivieron este día “con mucha ilusión”, destacó. Además, sumó que se les ofreció “un refrigerio de chocolate con pan de leche”.

“Los docentes prepararon carteles y otras actividades, ambientando la institución para que ellos sintieran el clima de fiesta”, comentó la directora, quien informó que “fue incesante la llegada de escolares durante la jornada”.

Por último, sintetizó que a los niños “la entrega de juguetes les da la seguridad de que recibirán sus obsequios, sin distinguir si las familias pueden o no comprárselos”.

Como ocurre cada año en esta fecha y en el Día de los Reyes Magos, los padres con sus hijos optaron “por venir a retirarlos porque ya están acostumbrados a que se hagan estos eventos”, concluyó.



















