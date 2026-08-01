Éxito total en el trail "Raíces de Apayerey": Una fiesta del deporte y comunidad

"Vivimos una jornada histórica e inolvidable con la culminación de la maratón "Raíces de Apayerey Trail". Con una convocatoria masiva de atletas, familias y vecinos que le pusieron el cuerpo, el corazón y una energía increíble a un circuito natural espectacular", expresó el titular del Concejo Deliberante de El Espinillo, CP Martín Sotelo.

Sotelo contó que tuvo la hermosa oportunidad de correr y compartir codo a codo los 3K participativos junto a los vecinos y vecinas, disfrutando de cada tramo y de la calidez de nuestra comunidad.

El presidente del Deliberante realizó un reconocimiento muy especial al gran trabajo de los organizadores: al Prof. Silvio Reynaldo del Valle (Director de la E.P.E.P. N° 118), a los vecinos y a toda la comunidad organizada de Colonia Apayerey, que demostraron un compromiso impecable en cada detalle.

Asimismo, agradeció profundamente el respaldo constante del Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, como así también el acompañamiento de sus pares los concejales Angélica Cardozo y Carlos Sotelo, y a todo el equipo del Concejo Deliberante que estuvo firme en el terreno brindando apoyo logístico para que la jornada sea una fiesta.

"Felicitamos de corazón a todos los deportistas que alcanzaron el podio y recibieron sus merecidos trofeos. Pero más allá de los resultados, hoy el balance es claro: acá ganó la salud, ganó la integración, ganó el pueblo y ganó Apayerey", enfatizó finalmente.



