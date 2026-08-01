Desde hace un mes, la provincia de Formosa se mantiene sin casos de COVID- 19

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, difundió este domingo 16 el parte informativo provincial COVID- 19.

En el informe se alienta a la población a sostener ese estatus sanitario positivo, insistiendo en el cumplimiento de las medidas de prevención y las vacunas.

En primer lugar, se precisó que, en la última semana, se realizaron 441 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, sin arrojar ningún resultado positivo de coronavirus; por consiguiente, el índice de positividad fue 0%.

En la provincia, actualmente no hay casos activos, tampoco se registraron altas médicas. En el orden de las atenciones, se indicó que no hay pacientes internados cursando esta enfermedad.

Por último, en torno a los datos acumulados de la provincia, desde el inicio de la pandemia al día de hoy, actualizaron que se llevan 153.543 casos diagnosticados. En tanto que, se recuperaron en total 152.115 pacientes, en cambio, los fallecimientos por coronavirus totalizan 1.351 personas.



