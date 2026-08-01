La tarea silenciosa de quienes trabajan con el objetivo de lograr la reconstrucción del peronismo

Ya hay aromas de campaña en Formosa y todo indica que, de manera progresiva, se irá acentuando la acción de los sectores del Movimiento Nacional Justicialista para avanzar con el objetivo de recuperar el gobierno nacional.

Algunos de ellos, como el sector sindical, ya ha dado muestras que han inclinación hacia la revalidación del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial,

Hilario Martínez, el conductor de la CGT local, reafirmó el respaldo de la central obrera a la gestión de Gildo Insfrán y garantizó el acompañamiento q de manera firme el proyecto del Gobernador y el Modelo Formoseño, que día a día demuestra su compromiso con el bienestar de nuestro pueblo.

Martínez lamentó que la Nación cada vez manda menos recursos coparticipables a la provincia y reveló que se está conversando con el gobierno provincial para evaluar la viabilidad de nuevos incrementos que acompañen la pérdida del poder adquisitivo”.

Admitió que la tarea a encarar consiste en trabajar políticamente para cambiar el gobierno nacional en 2027 y lograr que vuelva gobierno nacional y popular de modo tal que el pueblo argentino vuelve a sonreí.

Pese a la actitud del PEN, de incumplir que el envío de los recursos coparticipables que le corresponden a Formosa y mantener caprichosamente desde la asunción del presidente Milei de paralizar todas las obras públicas que estaban en marcha con presupuesto asegurado y otras en marcha, aquí se avanzó, aunque con menor velocidad, en continuar con recursos del tesoro provincial en aquellos sectores prioritarios como la educación, la salud, la salud y la producción.

Es cierto que en los últimos 21 años Formosa ha dado muestras de austeridad reflejadas en el resultado económico y financiar, así como de sostener la presencia del estado en todo el ámbito territorial, priorizando a aquellos sectores más necesitados de justicia social, un concepto peronista que también aparece en las encíclicas de nuestro Papa Francisco y de su sucesor León XIV quien visitará la Argentina en noviembre próximo.

La dirigencia peronista está activa y según lo ha expresado aspira darles continuidad a los triunfos consecutivos del PJ desde 1983 y en este caso específicos a los justicialistas que apelaron al Modelo Formoseño como hoja de ruta.

La interconsulta entre la dirigencia incluye este interrogante; “Hay 2027?”. Estimulan a militantes las respuestas afirmativas y alientan la continuidad de las reuniones y el saber que el conductor del PJ y presidente del Congreso Nacional Justicialista acumula adhesiones de todos los sectores cuando se conversa acerca de quién será la persona que se encargue de esa tarea.

En ellos siguen, vívidos, los valores doctrinarios del movimiento nacional y popular y los perfiles de su mentor, el tres veces presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón; la necesidad de sostener las banderas históricas del PJ, así como la unidad y la solidaridad con los sectores más vulnerables junto con el fortalecimiento regional, para que la acción política resulte más sólida con miras a los próximos compromisos que demanda la democracia.

En mayo de este año Insfrán presidió una nueva reunión de Congreso Nacional del PJ durante el cual se alude a la gestión nacional que habla que la macroeconomía está bien lo que se considera es totalmente falaz ya solamente está funcionando el sistema financiero.

Así relataba el intendente de El Colorado, Mario Brínole,quien participó virtualmente de ese evento.

Sobre el escenario electoral y el posicionamiento del peronismo, el dirigente aseguró que el Partido Justicialista siempre es alternativa”, especialmente en el actual contexto económico y social.

Destacó el llamado permanente de Insfrán a fortalecer la unidad del justicialismo y a construir consensos con otros espacios políticos que compartan una mirada nacional y popular.

Ya en mayo de este año se anticipaba el propósito de trabajar firmemente para recuperar el gobierno nacional en el 2027 y , al menos aquí, se aprecia la movilización de dirigentes y militantes que trabajan responsablemente para alcanzar ese objetivo.

Gildo Insfrán les reitera a los militantes que los adversarios lograron la división interna, el peronismo ha sido derrotado y esto tiene que servir de escuela para que las diferencias que sobrevivan en algunos distritos sean nimiedades ante el objetivo común que es la patria grande y la felicidad del pueblo argentino.

Son referencias para entender que la realidad nacional vuelve a convocar a la unidad ya que es la palabra que debe quedar grabada en la mente de la militancia y que así se repita el éxito electoral formoseño para que sirva como faro de luz que se refleje en todo el ámbito nacional.

Formosa es única en el modo de mantener vigentes los mandamientos del movimiento nacional y eso augura que, frente a comportamiento diferentes en otros distritos, el pueblo sabrá allanar el camino hacia la recuperación del PEP nacional.

( Justo L. Urbieta)



