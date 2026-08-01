Destacan que la ciencia y la tecnología “tienen aplicación en todos los rubros de interés”

En el ámbito del IPF, los jóvenes estudiantes buscan crear estrategias que fortalezcan el desarrollo provincial. La salud pública, uno de los ejes más elegidos para trabajar.

El director del Instituto Politécnico Formosa (IPF), el doctor Horacio Gorostegui, se refirió al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la provincia, ponderando el trabajo que se viene realizando en el área educativa y valorando el apoyo del Gobierno provincial en esta materia.

Según indicó, en el Polo Científico, Tecnológico de Innovación, a través de la mencionada institución educativa, se avanza con diferentes líneas de investigación, brindando formación técnica de Nivel Superior en áreas tecnológicas estratégicas.

Además, puso de relieve que el Gobierno de Formosa sigue robusteciendo las acciones en ciencia y tecnología, mencionando a modo de ejemplo el Polo Sanitario de la ciudad capital –que incluye importantes nosocomios como el Interdistrital Evita, la Madre y la Mujer y el Odontológico-, al igual que todo lo concerniente al sistema sanitario público provincial con la incorporación de mucho material electromédico.

“Desde el Polo Científico se brinda la formación en electromedicina, específicamente para el mantenimiento y el cuidado de este tipo de equipamiento muy valioso, que no es fácil de adquirir, y que está a disposición de la salud pública”, señaló.

Realzó que en Formosa “la ciencia y la tecnología tienen aplicación en todos los rubros de interés”, poniendo en valor “la inversión” que materializa la provincia en ambas áreas, a contramano de la Nación.

Categórico, remarcó que el IPF “busca no quedar atrás de ese desarrollo”, por lo cual persevera en brindar “una enseñanza de primer nivel”.



