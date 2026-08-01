Aráoz sobre la Feria de Ciencias: “Año a año mejora la calidad y pertinencia de los trabajos”

El ministro de Cultura y Educación remarcó que la inversión sostenida y la administración responsable de los recursos permiten mantener estas instancias en un contexto nacional adverso. Además, ponderó la equidad del sistema educativo formoseño, reconocido en el ámbito nacional por sus resultados.

En el marco del cierre de la instancia zonal de Capital de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, este viernes 7 por la tarde, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Aráoz, valoró el desarrollo de la jornada y su significado para el modelo pedagógico formoseño.

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el funcionario subrayó que se trata de “un momento trascendente, considerando el contexto nacional extremadamente difícil”.

En este sentido, contrapuso la situación del país con la realidad provincial al expresar que “aquí, la administración responsable de los fondos públicos durante 24 años hace posible que la ausencia de déficit, el superávit operativo y el cuidado celoso de los recursos permitan no solo este tipo de encuentros, sino también medidas centrales como el anuncio del incremento salarial realizado por el gobernador Gildo Insfrán para los trabajadores del Estado”.

Y aseguró que “esto posiciona a Formosa como una de las provincias que mayor celo tiene en la custodia del poder adquisitivo del salario”.

Constante evolución en las propuestas

Consultado sobre los proyectos presentados por los estudiantes en la Feria, el titular de la cartera educativa destacó “la constante evolución en las propuestas presentadas desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior”.

“Año a año la calidad de los trabajos mejora, así como mejoran los resultados en las evaluaciones. Pero también se nota cómo se va ajustando la pertinencia: los trabajos están orientados a resolver problemas concretos de nuestra comunidad”, detalló Araoz.

De este modo, hizo hincapié en que “es fundamental que a edad temprana se incorpore esa impronta para que, cuando decidan transitar carreras científicas o tecnológicas, no olviden jamás que están trabajando para el pueblo”.

Reconocimiento nacional y equidad del sistema

Por otra parte, el Ministro señaló que, en reiteradas ocasiones medios de Buenos Aires y de la región lo convocaron para preguntar qué es lo que está haciendo en el ámbito educativo en Formosa para poder lograr los mejores resultados.

Puntualizó que “llama la atención a nivel nacional los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, como los observados en las pruebas Aprender. Explicamos que la provincia exhibe la menor brecha a igualdad de desempeño entre alumnos provenientes de estratos sociales de mayor y menor nivel de ingreso. Aquí no se declama la equidad ni la igualdad de oportunidades: se practica y se obtienen resultados”, enfatizó.

Para finalizar, el Ministro enfatizó en que los logros del sistema responden “a políticas públicas de Estado sostenidas en el tiempo por la gestión del gobernador Insfrán”, las cuales quedaron ratificadas institucionalmente “en la Constitución Provincial que reconoce a la educación como un derecho humano fundamental, y nuestro compromiso es poner en práctica ese mandato popular de manera permanente”.



