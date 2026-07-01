Malich sobre las obras públicas: “En Formosa hay un Estado presente al servicio de la gente”

El titular de la cartera competente lamentó la situación que se vive en el país pero la diferenció con la provincia, al mismo tiempo que garantizó que se continuarán con estas políticas públicas “en la medida de las posibilidades”.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, Daniel Malich, se refirió a la situación de la obra pública a nivel nacional y la diferenció con la provincia que se caracteriza por tener “un Estado presente al servicio de la gente”.

“Sin lugar a dudas que la obligación de un gobierno, de un Estado, de un dirigente político como el Gobernador, es prestar el servicio a la gente, él siempre lo dice, tenemos que estar presentes donde hay una necesidad para darles respuestas”, sostuvo.

Y agregó: “Para ello, el Estado provincial siempre ha estado presente, se caracteriza por estaral servicio de la gente”.

De esta manera, el funcionario apuntó contra la “idea contrapuesta que nos plantean desde Nación” cuando el Presidente sostiene “la posibilidad de la desaparición prácticamente del Estado”.

“Tomando medidas drásticas en materia de obra pública, eliminándola directamente, generando una importantísima situación en materia, por ejemplo, de infraestructura vial”, indicó.

Y profundizó: “Estamos viendo diariamente el deterioro que tienen las rutas nacionales, generando accidentes, una serie de consecuencias muy negativas, y consecuentemente también el Estado nacional desapareciendo de la cercanía de la gente, que es la que realmente necesita la presencia para tener este tipo de respuestas”.

En ese marco, Malich habló sobre la reciente habilitación del puente sobre el riacho El Pucú, en el barrio Sagrado Corazón, a modo de ejemplo de inversión pública del Gobierno provincial y puso en valor el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) con su personal técnico que “ha ejecutado esta obra por administración, es decir, la construyeron los propios trabajadores del organismo, no una empresa constructora contratada”.

“Así que realmente hay que valorar este sacrificio que se hace considerando la situación económica, la desaparición del Estado de la cercanía de las provincias, especialmente de la nuestra”, señaló.

Asimismo, el titular de la cartera cuestionó el contexto económico que se vive en el país, más allá de la falta de aportes para obras de infraestructura por parte de Nación y remarcó “la recesión que hay hoy, sumado a la inflación” lo que, consideró, “ha generado la caída de la recaudación a nivel nacional y está generando también consecuencias en la Coparticipación Federal, es decir, que nuestros propios recursos provinciales, que son producto de la coparticipación, también los estamos viendo caer”.

“Así que realmente vivimos una situación muy preocupante, pero acá el Gobierno provincial, nuestro Conductor, siempre al lado de la gente, vamos a continuar haciendo, en la medida de las posibilidades, lo que podamos”, aseveró.



