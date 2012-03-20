La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

• El rodado fue localizado en un sector de zona boscosa cercano a una barrera del barrio San Jorge

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta recuperaron una moto Corven Energy que había sido sustraída del barrio Incone de esta ciudad, por la cual se había iniciado una causa judicial por “Robo Calificado”.

El procedimiento se concretó el domingo alrededor de las 23:00 horas, cuando personal policial recibió una comunicación telefónica de un hombre que comentó haber observado una motocicleta abandonada en cercanías de una barrera del barrio San Jorge.

De inmediato, los efectivos se trasladaron hasta el lugar indicado, donde localizaron y verificaron el rodado, tratándose de una motocicleta Corven Energy roja, que había sido denunciada como sustraído día atrás.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Policía Científica, que realizó la documentación del procedimiento.

Luego, la motocicleta fue trasladada hasta la comisaría donde quedó secuestrada a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.