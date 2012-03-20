Nacif confirmó que el Municipio de Juárez adhiere al aumento salarial anunciado por Insfrán

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, confirmó que el Municipio adherirá al aumento salarial dispuesto por el gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, para los agentes estatales activos y pasivos.

De esta manera, los trabajadores municipales de Ingeniero Juárez recibirán un incremento total del 15%, que se hará efectivo en tres tramos: 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% en octubre, calculados sobre los haberes correspondientes al mes de febrero.

Nacif destacó la importancia de acompañar desde el Municipio una medida que tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a las familias en el actual contexto económico.

“Desde el Municipio de Ingeniero Juárez adherimos a la decisión de nuestro gobernador, Dr. Gildo Insfrán, porque entendemos que cuidar el salario también es acompañar a cada trabajador y a su familia. Haremos el esfuerzo necesario para que este incremento llegue a nuestros trabajadores municipales en los mismos términos anunciados por el Gobierno provincial”, expresó el intendente.

Finalmente, Nacif valoró la política salarial impulsada por el Gobierno de Formosa y ratificó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Provincia, priorizando el bienestar de los trabajadores y de toda la comunidad de Ingeniero Juárez.