Enfrentamiento entre dos grupos terminó con efectivo policial lesionado

• El hecho ocurrió en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad capital

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena y del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Siete intervinieron ante una gresca entre dos grupos numerosos de personas, donde un policía resultó lesionado tras recibir el impacto de un escombro en el rostro.

El suceso ocurrió el lunes último, alrededor de las 14:15 horas, en inmediaciones de la Manzana 30 sector del zanjón, del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Al arribar los uniformados constataron una gresca protagonizada por aproximadamente 40 personas, divididas en dos grupos.

Los involucrados se arrojaban distintos elementos contundentes, entre ellos escombros, palos y esferas de cristal, utilizando además gomeras.

También, algunos de los partícipes portaban machetes, situación que demandó la inmediata intervención policial para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Durante las tareas de intervención, un efectivo policial recibió el impacto de un escombro en la zona de la raíz nasal, provocándole una lesión.

Ante la presencia policial, los protagonistas se dispersaron del lugar.

Luego, los uniformados lograron individualizar a varios de los partícipes, entre ellos personas adultas y menores de edad.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, quienes realizaron las documentaciones correspondientes.

Hasta el momento no se registraron personas detenidas ni secuestros de elementos.

Por el hecho se iniciaron las actuaciones judiciales con intervención de la magistratura competente, continuándose con las tareas investigativas tendientes a determinar las responsabilidades de los partícipes.