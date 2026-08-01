La Policía recuperó los bienes sustraídos y detuvo a los presuntos autores

• La colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para aportar información y contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos

Efectivos de la Delegación Informaciones Policiales con asiento en Laguna Blanca, dependiente del Departamento Informaciones Policiales, recuperaron bienes, detuvieron a dos sujetos y esclarecieron dos hechos de “Hurto”, ocurridos en esa localidad.

En el primer caso, tras la denuncia por la sustracción de un equipo de mate revestido con material de plata, de importante valor afectivo para su propietario, los investigadores realizaron tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad. Estas acciones permitieron recuperar rápidamente el objeto, que había sido adquirido de buena fe por un vecino que desconocía su procedencia ilícita, y aprehender al presunto autor en la vía pública.

En el segundo hecho, relacionado con la sustracción de una barra de sonido y dinero en efectivo, los efectivos iniciaron de inmediato las tareas investigativas y lograron aprehender al presunto autor cuando intentaba vender el equipo a un vecino de la localidad. Además, se hallaron en su poder varios billetes de distintas denominaciones coincidentes con los denunciados, que fueron secuestrados conforme a las formalidades legales vigentes.

Los aprehendidos y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia. (Con foto)











