• El procedimiento se concretó durante una recorrida preventiva sobre la Ruta Nacional N.º 86

Efectivos del Destacamento Guadalcázar, dependiente de la Unidad Regional Siete, detuvieron a un joven y secuestraron un revólver calibre 22 con proyectiles en su tambor, en el marco de un procedimiento preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas del viernes, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas a bordo de una motocicleta policial por la mencionada ruta, en sentido Este-Oeste.

En ese momento, observó a un joven que circulaba en la misma dirección montado a caballo, solicitándole que descendiera a los efectos de su identificación.

Luego, se realizó un palpamiento superficial sobre sus prendas de vestir, detectándose un bulto inusual en uno de sus bolsillos.

Al verificar el contenido, los uniformados encontraron entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver, calibre 22, con cachas de madera y tambor de ocho alveolos, el cual se encontraba cargado con proyectiles del mismo calibre.

Ante el hallazgo, el joven fue trasladado hasta el Destacamento Guadalcázar, donde se continuaron las diligencias procesales correspondientes.

Finalmente, el sujeto quedó detenido y se procedió al secuestro del arma de fuego y los proyectiles.

Por el hecho se inició una causa judicial por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas. (Con foto)



