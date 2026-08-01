Recuperaron parte de los bienes sustraídos y aprehendieron a un hombre

• Fue gracias a la rápida intervención policial y el gran aporte de los vecinos

Efectivos de la Comisaría Primera recuperaron cuatro cubiertas nuevas y un ventilador industrial y detuvieron a uno de los presuntos involucrados, en el marco investigativo de un causa por “Robo”, ocurrido en un deposito ubicado en el barrio San Martín, de esta ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, en un depósito ubicado sobre calle Paraguay Nº 700, donde sustrajeron importantes bienes de valor.

A partir de las tareas de relevamiento e investigación realizadas por personal de la Brigada de la dependencia, se logró establecer un domicilio situado sobre avenida Napoleón Uriburu al 700, donde podrían encontrarse elementos vinculados con el ilícito.

En el lugar, los efectivos fueron atendidos por el propietario, quien comentó que dos hombres habían llegado desde la localidad paraguaya de Alberdi y le solicitaron dejar algunos bienes en el inmueble y que posteriormente regresarían a buscarlos.

Ante esta situación, el sujeto hizo entrega voluntaria de los elementos.

En continuidad con la investigación, conforme a las características aportadas, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los presuntos involucrados, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por el caso se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

El trabajo de campo continúa para localizar el resto de los elementos sustraídos y determinar la participación de los demás involucrados.