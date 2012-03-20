La Policía detuvo a un hombre y recupero bienes robados

• La investigación permitió individualizar a dos presuntos involucrados y recuperar varios elementos denunciados como sustraídos

Efectivos de la Brigada Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco esclarecieron el robo ocurrido en un local comercial del barrio El Palomar, logrando individualizar a dos presuntos autores, la aprehensión de uno de ellos y el secuestro de varios bienes denunciados como sustraídos.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 02:30 horas, en un comercio ubicado en inmediaciones de la avenida Ribereña y calle Primera, donde personas desconocidas ingresaron al lugar y sustrajeron prendas de vestir, percheros y medias, entre otros elementos.

A partir de la denuncia, los investigadores desplegaron distintas tareas de campo y reunieron elementos probatorios de interés que permitieron establecer la presunta participación de dos hombres en el ilícito.

En ese marco, alrededor de las 11:20 horas, en un pasillo interno del barrio El Palomar, los efectivos aprehendieron a uno de los sospechosos, quien quedó vinculado a la causa judicial.

Durante el procedimiento también se secuestraron varios percheros infantiles, prendas de vestir y un par de guantes infantiles, elementos que fueron reconocidos como parte de los bienes denunciados como sustraídos.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Área Distrito Cinco, documentándose el procedimiento y quedando el aprehendido y los elementos secuestrados a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional interviniente.

La investigación continúa con tareas de campo tendientes a lograr la aprehensión del segundo involucrado y el recupero de la totalidad de los bienes sustraídos.