La Policía detuvo a un hombre, una mujer y secuestro varios elementos

• Se llevó a cabo un allanamiento en el barrio 7 de Mayo

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina, allanaron una vivienda en el barrio 7 de Mayo de esta ciudad, en el marco de una causa judicial por “Lesiones Graves”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, que culminó con el secuestro de objetos y la detención de dos personas.

La diligencia se concretó durante la mañana del martes, con la colaboración de efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), personal de la Delegación de la Unidad Regional Uno – Distrito Cinco y la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Durante la requisa de uno de los inmuebles, los policías hallaron un envoltorio con sustancia vegetal, dos cigarrillos de fabricación casera y restos de la misma sustancia, además de una balanza digital de precisión.

Personal de Drogas Peligrosas realizó la prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para marihuana.

Como resultado del procedimiento, un joven de 20 años fue aprehendido y quedó imputado tanto en la causa por lesiones graves como en las actuaciones iniciadas por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Asimismo, una mujer de 53 años quedó detenida y a disposición de la magistratura interviniente en la causa por narcocrimen.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.